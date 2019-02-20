Губерниев - на лыжи, Народицкий - на биатлон
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зеефельде с 21 по 3 марта.
Лыжные гонки будет комментировать Дмитрий Губерниев, а два другие вида - прыжки с трамплина и северное двоеборье - Тарас Тимошенко. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире «Матч Арена», а большинство финалов покажет «Матч ТВ».
А вот Чемпионат Европы по биатлону, который пройдет под Минском с 20 по 24 февраля, на «Матч ТВ» прокомментирует Леонид Народицкий. Он уже имеет опыт работы на таких соревнованиях. Народицкий комментировал соревнования этапов Кубок мира и мужские гонки на Олимпийских играх.
В расписании соревнований восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты. Все гонки пройдут на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».
В состав сборной России вошли:
Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко
Женщины: Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.
Расписание ЧМ по лыжным гонкам
(Время стартов - московское. За временем начала трансляций следите по ТВ-программе)
Четверг, 21 февраля
Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль.
Квалификация 14:00. Матч ТВ
Финалы 16:30 Матч ТВ
Суббота, 23 февраля
Женщины. Скиатлон. 7,5+7,5 км. 13:00. Матч! Арена
Мужчины. Скиатлон. 15+15 км. 14:30. Матч ТВ
Воскресенье, 24 февраля
Мужчины. Женщины. Командный спринт. Классический стиль.
Полуфиналы 11:15. Матч! Арена
Финалы 13:30 МСК. Матч ТВ
Вторник, 26 февраля
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. 17:00
Среда, 27 февраля
Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. 16:00
Четверг, 28 февраля
Женщины. Эстафета 4х5 км. 15:00
Пятница, 1 марта
Мужчины. Эстафета 4х10 км. 15:15
Суббота, 2 марта
Женщины. Масс-старт. 30 км. Свободный стиль. 14:15
Воскресенье, 3 марта
Мужчины. Масс-старт. 50 км. Свободный стиль. 15:00
НАШИ НАДЕЖДЫ
Женщины:
1. Алешина Татьяна (Тюменская область)
2. Баязитова Аида (Москва)
3. Белорукова Юлия (Республика Коми)
4. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)
5. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
6. Жеребятьева Анна (Тюменская область)
7. Истомина Мария (Пермский край)
8. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)
9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)
10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)
11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)
Мужчины:
1. Белов Евгений (Тюменская область)
2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)
3. Большунов Александр (Тюменская область)
4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика)
5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)
6. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)
7. Мельниченко Андрей (Красноярский край)
8. Ретивых Глеб (Тюменская область)
9. Собакарев Андрей (Новосибирская область)
10. Спицов Денис (Тюменская область)
11. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)
12. Червоткин Алексей (Москва)
ИСТОЧНИК KP.RU