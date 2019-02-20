Губерниев - на лыжи, Народицкий - на биатлон

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в австрийском Зеефельде с 21 по 3 марта.

Лыжные гонки будет комментировать Дмитрий Губерниев, а два другие вида - прыжки с трамплина и северное двоеборье - Тарас Тимошенко. Соревнования будут транслироваться в прямом эфире «Матч Арена», а большинство финалов покажет «Матч ТВ».

А вот Чемпионат Европы по биатлону, который пройдет под Минском с 20 по 24 февраля, на «Матч ТВ» прокомментирует Леонид Народицкий. Он уже имеет опыт работы на таких соревнованиях. Народицкий комментировал соревнования этапов Кубок мира и мужские гонки на Олимпийских играх.

В расписании соревнований восемь гонок: смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и пасьюты. Все гонки пройдут на трассах Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».

В состав сборной России вошли:

Мужчины: Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Максим Цветков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко

Женщины: Наталья Гербулова, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт.

Расписание ЧМ по лыжным гонкам

(Время стартов - московское. За временем начала трансляций следите по ТВ-программе)

Четверг, 21 февраля

Мужчины. Женщины. Спринт, свободный стиль.

Квалификация 14:00. Матч ТВ

Финалы 16:30 Матч ТВ

Суббота, 23 февраля

Женщины. Скиатлон. 7,5+7,5 км. 13:00. Матч! Арена

Мужчины. Скиатлон. 15+15 км. 14:30. Матч ТВ

Воскресенье, 24 февраля

Мужчины. Женщины. Командный спринт. Классический стиль.

Полуфиналы 11:15. Матч! Арена

Финалы 13:30 МСК. Матч ТВ

Вторник, 26 февраля

Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км, классический стиль. 17:00

Среда, 27 февраля

Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км, классический стиль. 16:00

Четверг, 28 февраля

Женщины. Эстафета 4х5 км. 15:00

Пятница, 1 марта

Мужчины. Эстафета 4х10 км. 15:15

Суббота, 2 марта

Женщины. Масс-старт. 30 км. Свободный стиль. 14:15

Воскресенье, 3 марта

Мужчины. Масс-старт. 50 км. Свободный стиль. 15:00

НАШИ НАДЕЖДЫ

Женщины:

1. Алешина Татьяна (Тюменская область)

2. Баязитова Аида (Москва)

3. Белорукова Юлия (Республика Коми)

4. Дуркина Лидия (Санкт-Петербург)

5. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)

6. Жеребятьева Анна (Тюменская область)

7. Истомина Мария (Пермский край)

8. Матвеева Наталья (Москва/Рязанская область)

9. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)

10. Нечаевская Анна (Республика Татарстан)

11. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)

12. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО)

Мужчины:

1. Белов Евгений (Тюменская область)

2. Бессмертных Александр (Московская область/Кемеровская область)

3. Большунов Александр (Тюменская область)

4. Вылегжанин Максим (Удмуртская Республика)

5. Ларьков Андрей (Республика Татарстан)

6. Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия)

7. Мельниченко Андрей (Красноярский край)

8. Ретивых Глеб (Тюменская область)

9. Собакарев Андрей (Новосибирская область)

10. Спицов Денис (Тюменская область)

11. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)

12. Червоткин Алексей (Москва)