Папа поменял сорокалетнюю маму на двадцатилетнюю

А ведь не все дети после развода остаются жить с мамой. Некоторые выбирают папу - более "позитивного", счастливого, удачливого. Молодая любовница окрыляет, а люди вообще тянутся к успеху. И дети - не исключение. Что делать женщине, брошенной вдвойне? Обижаться на предателей-близких? На себя? На весь мир?

«Почти 20 лет назад муж мой женился на мне, поскольку я москвичка, была своя квартира, неплохая работа, замечательные родители, короче, дом - полная чаша... Да и сама я не урод, поклонников не счесть было. А он был с Украины. Но вот полюбила я его, прописала в свою квартиру, выправили гражданство. Потом при родах умерла у нас первая доченька. Из-за этого вынуждены мы были эмигрировать в Канаду: не могла я больше в Москве, небо с овчинку казалось. Что мы хлебнули в Канаде, не буду описывать, просто скажу: было очень трудно. Но мы держались рука об руку, всегда вместе, и о том трудном времени у меня сохранились самые добрые воспоминания.

Потом переехали в Европу, муж нашел работу. Казалось бы, живи и радуйся: есть достаток, я - по хозяйству (дома всегда чисто и вкусно), дочка подрастает... 2 года назад, летом, мы с ней гостили на Украине. Возвращаемся – и... не узнаю мужа: стал такой модник, и днем, и ночью в телефоне. В отношениях появился холодок. А самое главное, дочка после прогулок с папой стала неадекватной: кричит, сердится на меня. А весной муж признался: встретил девушку - 22 года, хорошая, прямо ангел. Дочь уже все об этом знает (он сначала ей все рассказал, в 14 лет!), мне надо срочно убраться, желательно, в Москву. А они будут жить новой крепкой семьей: она белоруска, отучившаяся в Европе, но работу не нашла и "страстно полюбила" моего мужа, у которого был вид на жительство. Так вот я просто бесполезна теперь им!

Сказать, что я чувствовала, когда меня так больно ударили, я не могу: жизнь просто в ад превратилась. Не только муж, но и доча моя стала измываться надо мной. У меня начались страшные головные боли, я плакала сутками, падала на ровном месте, разбивая колени, в глазах все время было темно: вроде смотришь на голубое небо, а оно кажется серым. А однажды упала в обморок в ванной и очень больно ударилась о батарею. Врачи сказали: сильный ушиб. Я дома лежу, а дочь пришла из школы и говорит: «Вставай, ты выдумываешь все, даже есть не приготовила...» Короче, почувствовала я: если не я сама, мне никто не поможет. В первый раз после свадьбы я стала думать о себе, любимой. В этом году я даже ездила одна (за 20 лет!) отдыхать в Турцию. Отдохнула на 5 баллов. Я общалась там вовсю со всеми, были и поклонники, но с ними я только на расстоянии: пока не могу. И поняла я: в 47 лет жизнь только начинается! И возможно, все еще будет, южный ветер еще подует... Короче, сейчас муж снял для себя и дочери квартиру недалече, я остаюсь одна. Не знаю пока, как это - жить совсем одной, даже без доченьки, с которой я всегда пылинки сдувала. Но не унываю, стараюсь, во всяком случае. Надо подучить язык, подыскать какую-нибудь работу. Но я верю, что все будет хорошо.

Елена».

Дорогая, сочувствую вам вдвойне. Ладно бы только папа поменял сорокалетнюю маму на двадцатилетнюю, так и дочка туда же...

Когда дети выбирают отца после развода, все окружающие упрекают маму: ага, говоришь, пылинки сдувала, а сама орала, небось, как резаная! Век заедала ребёнку!

Словом, что-то ты, мамаша, делала не так, раз дитя с тобой не хочет водиться.

Мы как-то забываем, что мать семейства - довольно стрёмная позиция в наши морально шаткие, переходные времена. Она вроде бы должна быть авторитетом, а становится... козлом отпущения.

Ну да, ты родила, ты первая любовь, но ты же - контроль и регламент. «Сделай уроки», «надень шапку», «к десяти чтобы дома» и проч.

Прежде все эти «надо» и «нельзя» в человеке с рождения поддерживались массой вышестоящих инстанций: что станет говорить строгий отец? Учитель в классе? Батюшка в церкви? Бабушки, дедушки, тетушки, дядюшки? Княгиня Марья Алексевна, в конце концов (это тоже когда-то было немаловажно)?

Сегодня мама, как Д'Артаньян - одна за всех. Она - злой полицейский над детской психикой. Особенно худо, если папа от полицейской функции увиливает совсем и предпочитает изображать доброго фея. Подозреваю, ваш муж именно так себя поставил.

А тут - опа! - с ним ещё молодая интересная девушка рядом появилась. Кто в юности не мечтал иметь старшую подружку - модную и классную? У вашей дочки теперь такая есть, благодаря папе. А ты, мамаплахая, отвали.

По-хорошему, Елена, вам теперь нужна и поддержка психолога, и подружек. И мне вы пишите, не стесняйтесь, пожалуйста. Адрес вы знаете: dariaz@kp.ru

Дорогие читатели, что думаете о проблеме Елены? Может, у кого-то есть опыт счастливого выхода из похожей ситуации? И делитесь со мной своими мыслями, чувствами, историями. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как всегда.