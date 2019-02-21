2019-02-21T18:57:52+03:00
Политика

Политолог: Путин заставил чиновников работать не со статистикой, а с живыми людьми

По мнению экспертов, это было самое социальное послание президента
Роман ГОЛОВАНОВ
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Оборонка и международка прошла в послании президента Владимира Путина вскользь. Больше времени он уделил медицине, помощи многодетным семьям и образованию.

- Как и ожидалось, послание было скорее рабочим, чем концептуальным, скорее «прямого действия», чем «рамочным», и скорее «внутренним», чем «внешним», - рассказал политолог Дмитрий Орлов. - Президент обращался прежде всего к России сельской, России малых и средних городов, России, для которой неравенство и бедность - важнейшие проблемы. Он стремился дать ответ на запросы различных групп граждан, от молодых семей до пенсионеров, и сделал это достаточно эффективно. Послание Путина - документ прямого действия: многие меры должны быть реализованы за 1-2 года. Президент продолжает общую логику конкретных целей и детальной ответственности, заданную в майском указе и при разработке национальных проектов, и подчеркивает: кто не готов работать интенсивно, может уходить.

По мнению экспертов, президент заставил чиновников вникать в проблемы людей, а не огораживаться голыми цифрами и статистикой.

- Многие говорят, что это было самое социальное послание президента, - поделилась политолог Алена Август. - Также в нем были серьезные моменты по развитию экономики, Дальнего Востока. Но всем интересно социальные направление, потому что это наша жизнь. В этом послании каждый надет то, что его зацепит. Оно было адресовано ко всем людям. Прозвучал целый ряд важных национальных направлений. Перед чиновниками стоят конкретные задачи. Товарищи, вы пенсию начисляете? Тогда пересчитайте ее правильно. Иначе попрощаетесь с работой. Прозвучали конкретные даты, когда чиновники должны исполнить поручение. Нужно понимать, что это послание тут же превращается в толстую пачку законов, актов и указаний. Чиновникам президент дал установку работать не с голой статистикой, а с живыми людьми. Вникать в проблемы каждого и решать их.

ИСТОЧНИК KP.RU

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