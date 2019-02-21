Номинант «Оскара»-2019 Кристиан Бэйл: Мое тело кричит, что умрет, если я не перестану его трансформировать!

В ночь на понедельник выяснится, кто станет лауреатом «Оскара». В номинации за исполнение главной мужской роли один из основных кандидатов - Кристиан Бэйл, сыгравший Дика Чейни так, что поверить в то, что на экране загримированный артист, вдвое моложе своего персонажа, просто невозможно.

Номинированная сразу на 8 «Оскаров» «Власть» - безжалостный фильм, выполненный в уникальном для биографии ныне живущего политика жанре черной комедии. Он рисует Чейни в самом прямом смысле бессердечным истуканом - в ключевой сцене у него в хирургических целях вынимают сердце. В фильме подробно прослеживается, как изгнанный из Йельского университета лузер стал ключевой фигурой в американской политике и, во многом, сделал ее такой, какой мы ее сейчас знаем. При Буше-младшем (уморительный Сэм Рокуэлл) ему удалось подмять под себя институт президентства, стать серым кардиналом и демоном, ответственным за самые постыдные делишки внешней политики США после 11 сентября - в том числе вторжение в Ирак и казнь Саддама Хусейна.

- Столько номинаций фильма на «Оскара» - это, конечно, очень здорово, но для меня это прежде всего возможность для зрителя его увидеть, - говорил актер на только что закончившемся Берлинском кинофестивале. - Замечательно, что мы можем обо всем этом говорить, потому что соревноваться с другими актёрами для меня странно. Я не знаю, что такое «лучший актёр», но возможность поговорить о фильме я, конечно, приветствую!

- Как вы готовились к столь необычной роли?

- Я пытался понять Чейни, почему он делал то, что он делал. А когда играл его, чувствовал себя как бульдозер. После выхода фильма заговорили о том, что он многим похож на Трампа. Я с этим не согласен: Чейни был более в тени. Когда впервые посмотрел этот фильм, то был поражён тем, насколько он, несмотря ни на что, трагичный и человечный. Чейни ведь еще и очень преданный муж и отец. Его фото можно печатать на обложках романтических романов!

В фильме "Власть" актер сыграл бывшего госсекретаря США Дика Чейни.

Его жена, Линн, дала ему политические амбиции. Он вообще-то был ее аватаром. Шутят даже, что кто бы на ней ни женился, стал бы вице-президентом. Для женщин тогда было немного возможностей, ее даже в Гарвард не пустили. Если бы он на ней не женился, то был бы электромонтером в Вайоминге, а у нас не было бы Иракской войны. Он бесконечно удивительный человек, раскаяние ему не свойственно. Он сказал, что сейчас сделал бы все тоже самое, что и тогда. И то, что доказательств наличия оружия массового поражения в Ираке так и не нашли, для него неважно. Актеру все это очень интересно - приходят ли к нему демоны? мучается ли он по ночам? Ведь не может не мучиться человек, развязавший войну! У меня бессчётное количество вопросов к этому джентльмену, после того, как я пристально его изучил, но ответов у меня нет. Он - настоящая головоломка. Это самая жуткая роль из всех, что я играл.

- Как вы вообще решили его сыграть?

- Никто не мог представить меня в роли Дика Чейни, и слава Богу! Было бы странно, если бы было наоборот. Соглашаясь на любой фильм, ты надеешься на то, что тебе не придется скучать. Главные критерии - режиссер, сценарий, персонаж и инстинкт, который подсказывает тебе твой живот. Какой-то одной методологии нет. Просто надо, чтобы фильм занимал тебя несколько месяцев, пока идут съёмки.

- Вы один из немногих актеров, способных к радикальным физическим трансформациям, радикально худея или толстея. Почему и как вы это делаете?

- Я редко перехожу из проекта в проект. Я готовлюсь к роли, меняюсь для нее, если это нужно. Кстати, иногда режиссер меня об этом даже не просит — я меняюсь сам, без его ведома. Делаю это, когда мне это кажется правильным. Это то, что я, считаю, сам обязан делать. Так я вижу свою работу. Но благодаря всем этим физическим трансформациям, мое тело уже кричит, что скоро умрет, если я не перестану с ним это делать.

Сцена в Белом доме. Дик Чейни (Кристиан Бэйл) и Джордж Буш-младший (актер Сэм Рокуэлл).

- Одна из первых ваших актерских работ – фильм «Мио, мой Мио», снятый Владимиром Грамматиковым на студии Горького.

- Это было такое странное приключение! Мне было лет 10 -11. Кажется, это был мой дебют в кино. У Спилберга я снялся только года через два. Меня отняли у родителей и привезли в Москву, потом в Ялту. Именно тогда я впервые почувствовал себя независимым, взрослым парнем. То, что сейчас я как дома чувствую себя в любой точке мира, имеет корнями именно тот ранний опыт, приобретенный в России. Не так просто ребенку остаться одному без семьи в такой далекой стране и справиться с этим. Но психологическими испытаниями трудности не ограничивались. Во время моего пребывания в России бабахнул Чернобыль. Неплохо, правда? Сейчас это даже смешно вспоминать: мы прервали съемки в Ялте всего на две недели, как будто этого было достаточно, чтобы радиация рассеялась. Помню, как перед обедом мы проверяли еду счетчиком Гейгера. И воду в бассейне тоже. И все равно я вспоминаю те съемки с большой теплотой. Забавное, ни на что не похожее было время…

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Кристиан Бэйл родился 30 января 1974 года в Уэльсе, Англия. Дебютировал на лондонской сцене в одном спектакле с Роуэном Аткинсоном – мистером Бином. Был выбран Спилбергом на роль в «Империи солнца» из 4 тысяч детей. Образованию в Королевской театральной академии предпочел работу в кино. Роль в «Американском психопате» отстоял в неравной борьбе с Леонардо ДиКаприо. Справедливо считается одним из лучших актеров современности.

5 лучших фильмов Бэйла:

«Американский психопат»

«Машинист»

«Бэтмен: начало»

«Темный рыцарь»

«Престиж»