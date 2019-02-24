2019-02-24T19:02:28+03:00
Политика

В Москве прошел марш памяти Немцова

Несколько тысяч человек почтили память политика, убитого 4 года назад в центре столицы
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments47
На шествии памяти убитого в 2015 году Бориса Немцова в Москве.На шествии памяти убитого в 2015 году Бориса Немцова в Москве.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Марш памяти Немцова был согласован с московскими властями. До заявленной численности - 30 тысяч участников - организаторы серьезно не добрали. Данные о масштабах шествия существенно разнятся. По подсчётам сотрудников полиции, по Страстному бульвару к проспекту академика Сахарова прошло около 6 тысяч человек.

По сведениям организации "Белый счётчик", через рамки металлоискателей прошло на 4 тысячи человек больше.

Были представлены структуры разной направленности - от националистов до анархистов. Яблочников возглавлял основатель партии Григорий Явлинский.

По завершении марша часть его участников направилась к Большому Москворецкому мосту, чтобы возложить цветы к тому месту, где в 2015-м году 27 февраля был застрелен бывший вице-премьер российского правительства (нескольких участников этого преступления, уроженцев Чечни, суд отправил за решётку на серьёзные сроки).

Задержаний, по данным правоохранительных органов, не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Михаил Тимошенко о "целях для "Циркона" в США: В этих сообщениях мало конкретики, связанной с фактическим положением дел
Военный эксперт «КП» скептически отнесся к громким заявлениям о том, что наши подлодки находятся «на расстоянии выстрела» от американских центров принятия решений [видео]
Новости 24
В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»
Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США
Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию
Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС
Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру
Голикова заявила, что правительство готовит индивидуальный пересчет пенсий
В Бангладеш задержали попытавшегося угнать самолет мужчину
Песков назвал тему переговоров Путина с Нетаньяху в Москве
В КНДР обвинили Демократическую партию США в желании сорвать саммита в Ханое
Журналистка проекта RT Redfish пострадала во время акций протеста в Венесуэле
Неизвестные захватили пассажирский самолет в Бангладеш
МИД Швеции вызвал посла РФ из-за инцидента с Су-27 над Балтикой
Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым
Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки с большой глубины
В Риме осудили препятствие поставкам гумпомощи в Венесуэлу
Нетаньяху собирается обсудить с Путиным действия Ирана в Сирии
Российские лыжники завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира
Англиканская церковь предложила верующим молиться за Brexit
Умер знаменитый композитор Лев Колодуб
Жители Окинавы проголосовали против сохранения американской базы
Биатлонистка Юрлова-Перхт стала первой в гонке преследования на чемпионате Европы
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за ветра
Макрон решил не злить «желтые жилеты» и не ехать на горные курорты
В Австралии нашли "самую сексуальную коалу"
МИД Колумбии: около 300 человек пострадали в ходе столкновений на границе с Венесуэлой