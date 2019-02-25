Вас арестует Ивлеева в купальнике, или Капец телебашне

Наконец и в России случился сериальный ренессанс. И у нас сериал стал новым романом, исследующим самое интересное: человека здесь и сейчас, нашего современника. Возбужден даже канал «Пятница!», сделавший себе имя на тревел-шоу и реалити, и о сериалах ранее не помышлявший. В понедельник,

25 февраля, там начинаются сразу два любопытных проекта.

«Туристическая полиция»

Для разминки на «Пятнице!» рекрутировали в актрисы Настю Ивлееву - ведущую «Орла и решки», но прежде всего мегазвезду Рунета и героиню мема про 15 см (парней с достоинством такого размера и меньше девушке безумно жаль). У нее 11 млн подписчиков в одном только Инстаграме: не воспользоваться этим богатством было бы глупо. Даже если каждый десятый ее подписчик посмотрит ситком с Настей в главной роли, улетный рейтинг обеспечен.

У Ивлеевой нет актерского образования, но это не беда - сценаристы придумали сюжет, близкий к ее телевизионному амплуа. В Сочи на берегу моря мается сотрудница туристической полиции Лера. Работа тишайшая, а ей хочется приключений. И она их, конечно, находит - в виде афериста в исполнении Михаила Башкатова. Часть действия Ивлеева щеголяет в купальнике (и тут есть на что посмотреть), в одной из сцен танцует на пилоне - в общем, со здоровым эротизмом в проекте все в порядке.

Полицейская форма очень понравилась Насте. «Это один из самых сексуальных нарядов, которые я примеряла», - призналась ведущая. По ее мнению, сериал получился дико смешной и его обязательно растащат на цитаты.

На пробу снято 4 серии - их покажут все в один день и потом повторят.

«Туристическая полиция». Сегодня, 19.00, Пятница.

Сергей Бурунов расскажет об изнанке сериальной индустрии. Фото: Канал «Пятница!»

«Мылодрама»

В главной роли - достигший пика формы Сергей Бурунов («Полицейский с Рублевки», «Домашний арест»). Сценарист и режиссер - сам Илья Куликов, придумавший, например, «Глухаря» и «Закон каменных джунглей». Жанр проекта определен как «злая комедия», на рекламном постере Бурунов крушит руками модель Останкинской башни.

Персонаж актера - работяга-автозаправщик, который внезапно становится генеральным директором телеканала. Предполагается, что он все развалит (так надо для грязного бизнеса), а он нечаянно снимет лучший сериал в истории ТВ. Сериал называют бенефисом Бурунова и самой смелой его работой.

«То, что сегодня творится на ТВ, меня периодически сильно расстраивает, - говорит Бурунов. - Мы взяли на себя задачу сделать сериал об идеальном сериале. Это иголка смерти для пошлости в яйце юмора».

«Мылодрама». С 25 февраля, понедельник - четверг, 22.00, Пятница.