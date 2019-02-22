2019-02-22T12:48:20+03:00
Общество

В Московский зоопарк пустят бесплатно в костюме "белого медведя"

А еще можно будет попасть на медвежью зарядку
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В нашей стране белый медведь охраняется на государственном уровнеВ нашей стране белый медведь охраняется на государственном уровнеФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Московский зоопарк приглашает 27 февраля отметить Всемирный день белого медведя. По такому случаю организовывают большую программу, на которую можно попасть даже бесплатно.

- Чтобы попасть на территорию зоопарка бесплатно, посетителям нужно будет соблюсти белый дресс-код (верхняя одежда, шарф и шапка должны быть белого цвета). Обладатели двух белых элементов одежды получат 40%-ную скидку на билет, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

В этот день гостей зоопарка ждет праздничная программа с 11.00: увлекательные лекции, тематические экскурсии "Полярный мир", мастер-класс по рисованию белого медведя и захватывающий квест "Соседи". А на площади у главного входа весь день будет проводиться "Медвежья зарядка". Это такой танцевальный флешмоб, участники которого почувствуют, что значит быть белым медведем, взбираться на ледники и нырять в ледяную воду за нерпой. Самым активным "медведям" сувениры и подарки.

- Мероприятия организованы и с просветительской миссией - обратить внимание общества на нависшую над этими уникальными животными угрозу. В нашей стране белый медведь охраняется на государственном уровне как вид, занесенный в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, - акцентировали в Московском зоопарке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Американка, найденная в 3-летнем возрасте на улице Краснодара, сделала тест ДНК, чтобы приоткрыть тайну своего происхождения
Удочеренная в Калифорнию, Катя Хайс почти год ищет своих родственников в России. Но пока этот детектив только еще больше запутывается [фото, видео]
Новости 24
Белоруссия будет вести мирную политику, несмотря на активизацию НАТО в регионе
Медведев поручил проработать вопрос запрета «аквариумов» в суде
Впервые за 82 года на Лас-Вегас обрушился мощный снегопад
Путин поручил ежегодно выделять дополнительный миллиард рублей на поддержку кино
Финал Кубка России по фигурному катанию 2019 в Великом Новгороде. Где смотреть прямую видеотрансляцию
Путин поручил разработать меры господдержки молодёжной музыки
Александр Дюков выбран новым президентом РФС
В подмосковном Реутове эвакуировали посетителей трех торговых центров
Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий
Пассажирский самолет задел хвостом посадочную полосу во Внуково
Пользователи iPhone придумали, как обойти биометрическую защиту в WhatsApp
Сердар Азмун номинирован на лучшего игрока Лиги Европы
Нефть марки Brent торгуется в районе $67
В Arianespace подтвердили факт нештатной работы ступени "Союза-2.1б"
Глава МЧС наградил спасателей, доставших младенца из-под завалов в Магнитогорске
Крупные города лишатся генпланов
Роструд напомнил россиянам о сокращенном рабочем дне в пятницу, 22 февраля
Китай подвергся максимальному количеству кибератак в 2018 году
Россия готова поставить Индии дополнительную партию МиГ-29
Не менее трех человек пострадали в результате землетрясения в Японии
Мужчина погиб после падения на рельсы в московском метро