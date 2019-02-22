В Московский зоопарк пустят бесплатно в костюме "белого медведя"

Московский зоопарк приглашает 27 февраля отметить Всемирный день белого медведя. По такому случаю организовывают большую программу, на которую можно попасть даже бесплатно.

- Чтобы попасть на территорию зоопарка бесплатно, посетителям нужно будет соблюсти белый дресс-код (верхняя одежда, шарф и шапка должны быть белого цвета). Обладатели двух белых элементов одежды получат 40%-ную скидку на билет, - рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

В этот день гостей зоопарка ждет праздничная программа с 11.00: увлекательные лекции, тематические экскурсии "Полярный мир", мастер-класс по рисованию белого медведя и захватывающий квест "Соседи". А на площади у главного входа весь день будет проводиться "Медвежья зарядка". Это такой танцевальный флешмоб, участники которого почувствуют, что значит быть белым медведем, взбираться на ледники и нырять в ледяную воду за нерпой. Самым активным "медведям" сувениры и подарки.

- Мероприятия организованы и с просветительской миссией - обратить внимание общества на нависшую над этими уникальными животными угрозу. В нашей стране белый медведь охраняется на государственном уровне как вид, занесенный в Международную Красную книгу и в Красную книгу России, - акцентировали в Московском зоопарке.