Ателье раздора: в элитной мастерской по пошиву дорогих костюмов на сдачу раздают тумаки

«Мастерская классического костюма». По этим словам поисковая интернет-система тут же выдает диаметрально разную информацию. С одной стороны, кадры светских репортеров с вечеринок. Качеством костюмов и пунктуальностью исполнения заказов восхищается Сергей Шнуров, Константин Дзю, Александр Ревва. Владельцы предприятия - моложавая блондинка Алена Величкина и двое ее взрослых сыновей Антонио и Рамон Паласиос-Фернандес.

А с другой стороны — дикие кадры драк и скандалов в тех же самых интерьерах. То девушку спускают с лестницы. То клиентка и хозяйка валяются по полу в безумной драке. И многочисленные сюжеты криминальных хроник.

ЖЕСТОКИЙ МИР МОДЫ

Впервые на всю страну заговорили про элитное московское ателье именно в криминальных новостях еще в феврале 2016 года. Тогда молодой хозяин Антонию спустил с лестницы одну из своих сотрудниц — менеджера по пиару Юлию Зеленскую.

- Я отработала только месяц, - рассказала Зеленская «КП». - В день выдачи зарплаты Антонио мне объявляет: «До свиданья, ты уволена. Покинь помещение». Я сказала, что хорошо, покину, но выдайте мне зарплату. Иначе обращусь в трудовую инспекцию и прокуратуру, так как это прямое нарушение законодательства. Но он заявил: «Я здесь законодательство» и вызвал мать в кабинет. Алена просто сходу плюнула мне в лицо. Я включила камеру мобильного телефона, хотела записать, как они себя ведут. Тогда Антонио стал меня избивать. В кабинете за закрытыми дверями он мутузил меня минут 10, наверное. Ну а после спустил с лестницы. Все это на глазах у других сотрудников. Одна из них сняла все происходящее на видео.

Красноречивые кадры, как хрупкая девичья фигурка скатывается по лестнице, и окровавленные селфи Юли из отделения полиции облетели тогда все телеканалы и газеты (смотри на сайте kp.ru).

- Сразу из ателье я поехала в ОВД «Арбат». Пока сидела и ждала своей очереди, Антонию приехал туда с другом и открыл дверь чуть ли не ногой (имеется видеозапись — прим. ред.). У него там знакомый участковый работает. Но заявление мое все равно приняли и даже завели уголовное дело. Врачи диагностировали кроме многочисленных ушибов, синяков от рук на шее (Антонио меня душил) еще и закрытую черепно-мозговую травму.

Девушка написала у себя на страничке в соцсети обо всем, что произошло. Повесила фото и видео.

- Тут же мне в личные сообщения стали писать другие люди, столкнувшиеся с этим Антонио, его мамой и вообще ателье «Мастерская классического костюма». Было много сотрудников бывших. У всех одна и та же история - не выплатили зарплату, не отдали документы, выгнали взашей. Мы хотели объединить усилия. Даже ездили несколько раз в трудовую инспекцию, писали коллективные жалобы. Все бесполезно! А через некоторое время я получаю из ОВД «Арбат» постановление о закрытии уголовного дела. Следователь Жестков посоветовал мне идти в мировой суд. Так как уголовного преступления в том, что произошло, как он сказал, не усматривается.

Владелец ателье Антонио Паласиос-ФернандесФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

КЛИЕНТ ВСЕГДА НЕ ПРАВ

И вот в августе 2018-го новый скандал. На этот раз уже с клиентами.

- Мы с мужем заказали к годовщине свадьбы себе костюмы в этом ателье, - рассказывала «Комсомолке» Кристина Пушкина. Это было в августе. Сейчас женщина не хочет общаться с прессой. - Друзья порекомендовали «Мастерскую», сказали - тут все знаменитости одеваются. Нам с супругом хотелось чего-нибудь эксклюзивного. Заказ наш стоимостью почти в 900 000 рублей приняли в январе 2018 года. Мне — корсет и юбку-карандаш, мужу — костюм, рубашку, ремень, ботинки. Пообещали выполнить все за 2 месяца. Предоплату взяли 100%.

Однако не было ничего готово ни через два месяца, ни через три, ни даже через полгода. Потом Кристине выдали ее наряд. Корсет за 80 000 рублей сидел просто отвратительно. На что сотрудниками был дан ответ — вы виноваты сами, нечего было поправляться. А костюм и ботинки супруга вообще не были готовы. Уже и годовщина давно прошла к тому моменту. В августе расстроенная пара приехала в ателье без предупреждения (или, как здесь говорят, без записи) требовать обратно свои деньги. Но вместо денег получила драку.

- В какой-то момент Антонио полез с кулаками. Я хотела снять все на видео, были вызваны охранники. Они отобрали наши телефоны, выкинули их в окно, били и меня, и мужа. Я кричала изо всех сил, просила о помощи — окно во двор было открыто.

- Я была в тот момент в ванне, но все равно услышала, как кричала эта женщина из окна ателье. «Помогите, спасите, убивают! Вызовите полицию, меня держат здесь силой», - рассказала «КП» старшая по дому № 2 (соседний с ателье) Елена Вонаршенко. - Я тут же набрала 112, но, оказывается, мой звонок был не первым. Люди из соседних домов (2А и 10) тоже слышали крики. А одна соседка даже видела, как Кристина билась в решетке окна, а ее оттаскивали охранники куда-то вглубь комнаты. Все мы высыпали на улицу. Приехала скорая помощь, полицейские с автоматами. Я видела, как упала в обморок Алена Величкина, хозяйка ателье, ее погрузили на носилки и унесли. Видела, как Кристина вся растрепанная, согнутая стоит. Мужу ее два ребра сломали. Они от скорой отказались и поехали своим ходом в какой-то НИИ. Позже Пушкина приходила, просила дать мне видеозаписи с камер, что на нашем подъезде. Говорила, что они с мужем собирают информацию для полиции.

Версию Кристины мы слышали из первых уст. А вот пообщаться с Аленой Величкиной и Антонио Фернандес-Паласиосом «Комсомолке» так и не удалось. Но есть видеозапись драки.

- Заявление в ОВД «Арбат» у Пушкиных не приняли, - рассказал «КП» адвокат Валерий Аракелов. - Тогда они обратились в УВД по ЦАО. Там выслушали, записали, но сразу предупредили, что все равно дело уйдет в «Арбат» - ателье на подведомственной им территории. С той поры ничего больше не происходило. В январе мы обратились уже в прокуратуру. Ответа нет. Пойдем на личный прием к начальнику.

Но неужели все так плохо? Предприятие же существует. Платится аренда, нанимаются сотрудники, значит должны быть и довольные клиенты. Естественно, на сайте ателье таких отзывов много. Так же как и на других ресурсах. Но ни один человек, хваливший услуги, не ответил на личные сообщения «Комсомолки».

Звезды эстрады. С ними связаться, конечно, гораздо проще, чем с безликими интернет-пользователями. Но открыто заявить что-либо об ателье никто из звезд не решился. Ранее, еще в 2016-м, когда разгорелся первый скандал, себя в списках клиентов «Мастерской классического костюма» вдруг обнаружил известный адвокат Александр Добровинский. Он тут же связался с руководством и потребовал его имя из рекламы убрать. То же произошло и с художником Никасом Сафроновым.

Зато есть масса историй от незвездных клиентов.

- Я больше 2-х лет ждал свой костюм, да так и не дождался. Обратился в суд, - рассказал 27-летний финансовый консультант Орхан Фарзалиев. - Пришел к ним еще в ноябре 2016 года, так как собирался в феврале на свадьбу к брату. Эту мастерскую друзья посоветовали. Там была в то время акция — за 150 000 обещали сшить костюм-тройку, рубашку, галстук, ботинки и платок. Меня цена устраивала, я подписал договор. Сказали, будет готово через 2 месяца как раз к февралю. В феврале мне заявили, что ничего не готово. Так тянулось до мая месяца где-то. Потом вдруг звонят: «Приезжайте, ботинки готовы». Приехав, я попросил показать мне хотя бы заготовки костюма. И был удивлен — цвет другой, размер не мой. Это было совсем не то, что я заказывал. Я не хотел скандалить, стал ждать дальше. Да и некогда мне особо этим заниматься В конце ноября 2017-го про меня вспомнили, позвонили: «Приезжайте, снимем мерки, будем заново шить». И опять пообещали, что будет готово через 2 месяца. Но прошло еще полгода, от них снова ни слуху ни духу. Звонят: «Приезжайте снова снимать мерки, будем шить». Но я уже разозлился и попросил вернуть мне деньги.

Орхану согласились отдать только половину, мотивируя это тем, что ботинки-то были сделаны. А еще сорочка уже готова.

- Я не понял этой наглости, люди взяли у меня деньги, почти два года ими пользовались. Ничего не сшили толком. Ботинки, согласитесь, даже не треть заказа. Я написал досудебную жалобу и приехал с ней в ателье. Но меня внутрь даже не пустили!

Ателье «Мастерская классического костюма» хвастает своими звездными клиентами. Фото Facebook

- Может это и к лучшему, Кристину с супругом вон пустили и чем это закончилось…

- Да, я слышал об этом скандале по телевизору. Ужас. Со своей же претензией я обратился в Басманный суд. Сразу после этого со мной связался исполнительный директор ателье и предложил «решить вопрос». Я приехал и мне вручили 40 000 рублей! Я был в шоке, стал возмущаться. Тогда он заявил, что согласен на 75 000. Честно говоря, не хотелось мне судов и я сказал, что в принципе устроит меня сумма в 120 000 рублей. Но они меня послали. В итоге свое заявление из суда я забирать не стал. Начался процесс, адвокат «Мастерской классического костюма» ходатайствовал о переносе дела в Пресненский суд. А в Пресненском теперь мне говорят, что никакого такого дела у них нет, не могут найти. Вот поеду туда разбираться - как так…

Похоже, что такой стиль работы у ателье был всегда! Одно непонятно, как они смогли в итоге выжить столько лет.

- Я заказала пошив костюма в этом ателье в 2007 году в подарок мужу, - рассказала «КП» эксперт по госзаказам Оксана Емцова. - Стоимость в то время составила 78 000 рублей. Составили договор, в котором была предусмотрена 70% предоплата, окончательный расчёт через месяц на первой примерке. Через месяц мы пришли на примерку, но костюма не оказалось. Менеджеры объяснили это задержкой итальянских мастеров, просили прийти через две недели. Через две недели примерка состоялась, но костюмом это было сложно назвать. Раскроенные детали нанизанные на живульку. Но с меня настоятельно потребовали оплатить остаток, что я и сделала. Я просила подписать соглашение к договору, в котором будет прописан четкий срок окончания выполнения заказа. В назначенный срок через месяц после примерки заказ не был готов. Прошло ещё две недели - опять тишина. Приехали в мастерскую и тут началось: сначала врали менеджеры, что портной заболел, потом пришла Величкина начала на нас кричать и оскорблять. Муж не выдержал и начал в ответ орать. Пришел сын Антонио. Тут в ход пошли угрозы и шантаж. Ушли мы без костюма, оскандаленные. Далее были звонки от Антонио с угрозами приехать к нам домой и убить, хвастовство связями в прокуратуре и прочая грязь. Мне пришлось задействовать свои связи в силовых структурах, чтобы данным персонажам объяснили ненормальность их поведения. Звонки прекратились. А ещё через две недели позвонила менеджер, согласовала время доставки костюма. Заказ мы получили, качество среднее, явно того не стоящее. Видно было, что шили в спешке. Нервов потратили много. До сих пор вот забыть не могу.

И таких клиентов немало. А что же само ателье?

РЕПОРТАЖ С МЕСТА

Парка для президента и хитрый договор

Я поехала в «Мастерскую классического костюма», чтобы разузнать обстановку на месте. Так как журналистов там не привечают, пришлось представиться клиентом.

- Здравствуйте! Проходите, пожалуйста. Не желаете экскурсию по нашему особняку.

Я желала. Вот она знаменитая лестница, мелькавшая во всех криминальных хрониках. На стенах картины. «Их хозяйка наша сама пишет», - похвалился администратор. Пошивочный цех больше похож на конференц-зал. Швеи и портные чуть ли не в белых рубашках. В мастерской обуви пахнет клеем. В коридорах стойки с недовыполненными изделиями. Видно, что заказов немало. Администратор нет, нет, да вставит имя знаменитости, якобы из числа клиентов.

Для демонстрации мне даже принесли крошечную куртку из крокодиловой кожи.

- Это мы сделали в подарок для дочки Тимати.

- Они поносили и вам вернули?

- Нет. Пока шили, она выросла. Сделали новую. Посмотрите, в инстаграме у него есть фото — он и дочка в одинаковых куртках. Это наша работа. А не желаете взглянуть на парку президента?

На самом видном месте манекен с паркой. Черная, с меховой оторочкой капюшона. Такой фасон действительно предпочитает Владимир Владимирович.

- Вот, - расстегивает парку администратор. И демонстрирует вышитую золотом на подкладке надпись «Президент России Владимир Владимирович Путин». - Можем сшить на заказ такую же. Это недорого, всего около 400 000 рублей.

Мне же пообещали сшить точную копию костюма от Шанель за 2 месяца и 200 000 рублей.

- А подешевле никак?

- Никак. Предоплата у нас стопроцентная.

Договор я взяла. Он на шести страницах мелким шрифтом. Тут и про снятие мерок, и про обязанности приехать на примерку. И даже предусмотрено изменение массы тела клиента за время исполнения заказа. Но главного — самих сроков — нет.

Видимо, уроки прошлых заказов усвоены. С такой бумажкой даже в суд не пойдешь.

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