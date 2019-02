Ирина Шейк, следи за мужем: Папарацци сняли, как Брэдли Купер и Леди Гага не могли оторваться друг от друга на вечеринке после «Оскара»

Это было одно из самых искренних выступлений на «Оскаре»: Леди Гага и Брэдли Купер спели дуэтом песню «Shallow» - саунтрек к фильму «Звезда родилась» - так, что у миллионов зрителей по всему миру не осталось сомнений в том, что между ними не просто рабочие отношения. Во время своего выступления Гага смотрела на Брэдли так, что между ними разве что искры не сыпались. Незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» певица разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино. Как поговаривают, причина в том, что Стефани (это настоящее имя звезды) влюбилась в своего партнера по фильму. И тот факт, что Брэдли воспитывает дочь вместе с русской моделью Ириной Шейк, похоже, ничуть не смущает артистку.

Как выяснилось после церемонии, одной только горячей сценой на «Оскаре» дело не ограничилось. Леди Гага и Брэдли Купер продолжили флиртовать на пост-оскаровской вечеринке, устроенной кинокомпанией Warner Bros Pictures. Папарацци сфотографировали, как певица и актер буквально не могли оторваться друг от друга: они обнимались и болтали весь вечер. Как сообщает Daily Mail, Ирина Шейк все это время сидела в углу на диванчике, наблюдая за тем, как отец ее дочки виснет на другой женщине. По словам очевидцев, модель была явно не в восторге от всего происходящего.

- Ирина и Брэдли приехали на вечеринку первыми, - рассказал источник издания. – Следом приехала Леди Гага со своим «Оскаром» (певица получила статуэтку за лучшую песню к кинофильму «Звезда родилась» - Ред.). – Она сразу же направилась к Брэдли, и после этого они вообще перестали замечать всех вокруг. Они обнимались и интимно болтали в течение двух часов. Все это время Ирина сидела в сторонке на диване, и ей явно не нравилось все происходящее. Казалось, что ее там вообще нет – настолько Брэдли и Гага были поглощены друг другом.

По словам гостей вечеринки, Брэдли почти все время провел с Леди Гагой, он общался с ней больше, чем с Ириной, и это было очевидно всем присутствующим. К слову, сразу после "Оскара" певица поведала журналистам, что именно ей сказал Брэдли Купер накануне их выступления на церемонии.

- Он сказал мне: "Одна из самых трудных вещей на свете - быть достаточно храбрым, чтобы быть самим собой. Я желаю всем, кто идет на этот праздник, почувствовать радость внутри себя». Вот что Брэдли сказал мне перед нашим выступлением, - поделилась 32-летняя звезда.

Слухи о том, что Леди Гага разлюбила своего жениха, появились примерно месяц назад. Певица совсем перестала появляться на публике с Кристианом Карино, а с ее пальца исчезло кольцо, которое жених преподнес ей на помолвку. Накануне «Оскара» подозрения поклонников подтвердил представитель Леди Гаги. В интервью порталу People.com он заявил, что певица и ее агент больше не вместе.

- Это простор не сработало, - сообщил представитель Леди Гаги. – Отношения иногда заканчиваются. Они расстались не так давно. Никакой драмы.

Поговаривают, что Леди Гага отменила помолвку из-за нежных чувств, которые вспыхнули у нее на съемках фильма «Звезда родилась». Сразу после выхода фильма на экраны появились слухи о симпатии, возникшей между режиссером картины Брэдли Купером и Леди Гагой. Брэдли не только выступил режиссером фильма, но и сыграл в нем главную роль. По сюжету они с Гагой играют мужа и жену. Сама артистка во всех интервью признавалась, что между ними на съемках возникла «настоящая химия».

То, что фильм «Звезда родилась» очень много значит для Гаги, показывает хотя бы тот факт, что в честь него певица сделала особую татуировку. Артистка наколола на спине гигантскую розу, чтобы увековечить свою работу над этой картиной. На фотографии, которой она поделилась в Инстаграме, Гага сидит спиной к камере. На ее коже выколот бутон розы на длинном стебле, который тянется вдоль позвоночника.

- Мой спинной мозг теперь роза, — подписала снимок звезда.

Изображение розы окружено надписью «La Vie en Rose» - «Жизнь в розовом цвете». Это название песни Эдит Пиаф, которую героиня Леди Гаги поет на французском языке, когда впервые встречает в баре героя Брэдли Купера.

Напомним, 33-летняя Ирина Шейк и 44-летний Брэдли Купер встречаются с 2015 года. Пара обручилась незадолго до рождения дочери Леи. Малышке сейчас полтора года.

