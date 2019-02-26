Ведущий «Кода Доступа» Павел Веденяпин: «Сериал «Американцы» снят не про наших разведчиков Безрукова и Вавилову»

Кто бы мог подумать, что Дональд Хитфилд – финансовый консультант и магистр MBA Гарварда с женой Трэйси Ли-Энн Фоли, прожившие полжизни в США, окажутся советскими разведчиками. Андрей Безруков и Елена Вавилова родились в Томске и прилетели за океан в качестве «нелегалов» на особо важное задание. С 1999 года жили в Кембридже (штат Массачусетс), ничем не привлекая внимание соседей, и параллельно вели две жизни. После раскрытия резидентуры и ареста в 2010 году вернулись в Россию. Теперь он — эксперт дискуссионного клуба «Валдай» и доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Она — сотрудник «Норникеля» и писатель. Захватывающая история судеб русских разведчиков будет рассказана в программе Павла Веденяпина «Код Доступа», ведущий которой и раскрыл «КП» некоторые подробности выпуска.

Ведущий Павел ВеденяпинФото: телеканал «Звезда»

- Павел Михайлович, с чего вы начали работу над проектом?

- Со знакомства с этими людьми. С Андреем Безруковым и Еленой Вавиловой мы познакомились на дне рождения общих друзей. Конечно, я слышал об их истории. Мне было интересно обсудить это с ними лично. Кстати, у Вавиловой скоро выходит книга. Правда, художественная. Так возникла идея сделать программу — только не о работе разведчиков, ибо это закрытая информация, а о судьбе людей, живших по сути две жизни на протяжении 23 лет службы.

- Что войдет в программу? На чем она построена?

- Это беседы с Еленой Вавиловой и Андреем Безруковым, их родителями и друзьями.

- Известно, что у них уже взрослые дети — Тим (28 лет) и Алекс (24 года). Мы увидим их?

- Только на фотографиях. Вообще, это самая большая проблема для них: как объяснить все детям, которым на момент их ареста было 20 и 16 лет. Это было сложнее всего.

У Безрукова и Вавиловой есть взрослые дети

- Что поразило вас сильнее всего при погружении в тему?

- Убежденность. В том, что они делали. Я спросил: «Когда вы узнали о распаде СССР — страны, которой вы присягали? Не было ли потерянности и неуверенности в том, что стоит делать дальше?». Они ответили, что ничего подобного не возникало. Они работали на страну вне зависимости от того, какая власть. Служили стране и, если говорить высокими словами, принесли себя на алтарь Отечеству, ничуть не сожалея об этом. Мы должны гордиться такими людьми.

- Что это за люди? Какими они вам показались? Все-таки, наверно, разведчики - это особый тип психики, внутренней дисциплины и самоотречения. Безруков ни разу не заговорил по-русски за все время работы в Америке.

- Даже в разговорах между собой никогда и ни при каких условиях не изъяснялись по-русски. Все эти годы люди вели две жизни: явную — простые американцы, которые ничем не отличаются от соседей, и основную — их служение Родине. Уникальные люди. Таких очень мало. Поэтому мне было интересно. Наша программа даже не о сути их работы, это жизненная драма. Осознанная драма. О которой никто из них не сожалеет.

- Им сложно было возвращаться на Родину и по сути начинать новую, третью по счету, жизнь?

- Если бы не предательство, они бы работали до сих пор. И Безруков говорил, что во время службы его не оставляла легкая грусть: ведь если он умрет в США, то будет похоронен на местном кладбище, где на надгробном памятнике останется чужое имя. И они были готовы и настроены на то, чтобы посвятить делу всю жизнь. А когда вернулись, Родина встретила их гостеприимно. Встречались с президентом России. Теперь их профессии не связаны со спецслужбами.

Андрей Безруков с детьми

- У обывателя слово «разведчик» рифмуется в голове со словом «шпион». Сразу представляется человек в парике, с накладными усами и неприметном пальто. Секреты перевоплощения или актерского аспекта службы будут раскрыты?

- Скажем так, мы избегали таинств этой профессии. Мы разбирали психологию, судьбу людей.

- В отличном сериале «Американцы» рассказана похожая история: двух людей, заброшенных в США из СССР в 80-е, чтобы заниматься внешней разведкой. Насколько реалистичен этот проект, как считаете?

- Он далек от реальной жизни. Там слишком многое утрировано. Каждый день разведчики не убивают, не переодеваются, не пытают, как это было показано в сериале. Мы обсуждали «Американцев» с Безруковым и Вавиловой. Они признают, что советская сторона показана в нем уважительно. При том, что это, конечно, шоу.

- Ваши герои не считают, что их история могла лечь в основу сценария?

- Нет, там совершенно другие типажи и сюжет. Никак не совпадают с историей Безрукова и Вавиловой.

Юбилейный выпуск программы «Код доступа», посвященный советским нелегалам, выйдет в эфир «Звезды» в четверг 28 февраля в 20.25