Милонов и Джигурда поспорят о политике и мате: Нужна ли цензура современным музыкантам

Сегодня в прямом эфире радио "Комсомольская правда" звезда поп-сцены Никита Джигурда поспорит с депутатом Госдумы Виталием Милоновым: «Нужно ли запрещать мат в искусстве? И должна ли в России существовать цензура для музыкантов?»

Смотрите видеотрансляцию из студии в этой заметке с 21:05 (мск), на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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