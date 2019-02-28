Талантливых молодых людей зовут проявить себя и добиться славы на KFC BATTLE

400 тысяч участников, более 10 стран и 600 городов - таким обещает быть KFC BATTLE в этом году.

KFC BATTLE - это масштабный проект, который помогает талантливой молодежи проявить себя в любимом деле и найти "место под солнцем". В этом году направлений будет 10: футбол, стритбол, танцы, киберспорт, вокал, рэп, блог, фото, волонтерство и кухня.

Помогать участникам будет команда звездных наставников. В этом году ими стали исполнители Баста и Катя IOWА, видеоблогер Мари Сенн, киберспортсмен Андрей DREAD Голубев, российский футболист и телеведущий Евгений Савин, баскетболист Тимофей Мозгов, а также актер и музыкант Алексей Воробьев, который поддержит участников направления "волонтерство".

Подать заявку на понравившуюся номинацию может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет - вне зависимости от географических, финансовых, социальных и любых других возможностей. Главное - талант и стремление к своим целям. А достичь их помогут призы KFC BATTLE. Так, победители спортивных номинаций этого сезона получат спортивно-развлекательную поездку в Испанию от туроператора SUNMAR, исполнители - контракты на продюсирование, геймеры - поездку на крупнейший турнир по Dota 2 — The International 2019 в Шанхае, авторы волонтерских проектов - грант на реализацию своей задумки в размере 1 000 000 рублей и так далее.

Победители баттлов получают возможность развивать свой талант дальше

KFC BATTLE - это не только соревнования, но и масштабные городские фестивали. В этом году они пройдут в шести городах. 12 мая - Алматы, 18 мая — Саратов, 25 мая — Санкт-Петербург, 8 июня — Екатеринбург, 29 июня — Ростов-на-Дону, 13 и 14 июля — Москва.

- Мы фокусируем наши усилия на молодежном проекте KFC BATTLE, чтобы шанс сделать первый шаг в успешное будущее был у каждого. KFC стремится внести вклад в формирование поколения россиян с активной жизненной позицией, что положительно повлияет не только на дальнейшее развитие нашего бизнеса, но и на процветание страны, - отметил директор по маркетингу KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Дмитрий Ширшов.