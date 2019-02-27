Вещи советского времени, о которых мы почти забыли, возвращаются в нашу жизнь

Каждый день в эфире Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) в программе «Дежавю» с Михаилом Антоновым вы делитесь своими воспоминаниями о прошлом - о том времени, когда деревья были большими, а мороженое - копеечным.

Сейчас уже нигде не встретишь, например, стиральную доску, пропали из квартир цельнометаллические утюги (хотя, может, кто-то и использует в качестве гнета для засолки капусты)... Однако есть предметы, вещи советского времени, которые пережили вихри десятилетий и снова оказались в квартирах. Но не просто так, а с приставкой «винтаж».

Полароид

Это казалось фантастикой. Вот ты стоишь и фотографируешь, а уже через минуту у тебя в руках снимок! Обладатель полароида был желанным гостем на всех праздниках. Правда, аксессуар стоил дорого и фотобумагу приходилось экономить, но и до сих пор в домашних альбомах можно встретить то самое моментальное фото, слегка выцветшее от времени. Сейчас фотоаппараты для моментальных фото можно купить в любом магазине. Никакого эффекта красных глаз, множество дополнительных функций. Одним словом, раздолье для любителей поностальгировать. Сам аппарат с комплектом фотобумаги обойдется в сумму 8 - 10 тысяч рублей.

Полароид. Фото: avito.ru

Домашняя газировка

Сифоны - круглые и прямоугольные, с блестящими краниками и сеточкой на корпусе - бессменные домашние производители газированной воды. И хотя без дела они стояли куда чаще, чем его использовали, сам факт того, что у тебя есть возможность в любой момент, когда захочешь, попить газировки, - это было бесценно... А если в газировку еще варенья добавить! Одним словом, ценная вещь. Но потом пропали куда-то баллончики из продажи, и сифоны оказались в мусорных баках.

Домашняя газировка. Фото: avito.ru

И вот они вернулись. Стали более компактными и легкими. И выросли в цене: теперь стоят от 3 до 9 тысяч рублей. Баллончики идут по 400 рублей за 10 штук. Продавцы говорят, что раскупают сифоны, как правило, дачники.

Тамагочи

Электронный домашний питомец лет 20 назад покорил сердца всех детишек мира. Ребенок мог ворваться в дом с криком «Я забыл его покормить!» и констатировать «смерть» своей зверушки. Тамагочи можно купить и сейчас. Теперь там цветной дисплей, игру можно поставить на паузу - одним словом, сделано все, чтобы у детей было поменьше стресса. Цена игрушки - от 300 до 1000 рублей.

Тамагочи. Фото: avito.ru

Виниловые пластинки

Да они далеко и не уходили. Просто затаились, уступив место сначала кассетам, потом компакт-дискам и mp3-файлам. Перебродив, как хорошее вино, винил сейчас музыка для гурманов, которые презирают «холодный» цифровой звук. Хорошая аппаратура для прослушивания пластинок может стоить очень больших денег. Да и сами пластинки кусаются в цене. 3,5 тысячи рублей за Сандру или альбом «Триллер» Джексона - это сильно. Зато сейчас можно приобрести винил на любой музыкальный вкус и практически из любой страны мира.

Виниловые пластинки. Фото: avito.ru

Диапроектор, он же фильмоскоп

Помните, на белой стене либо на вывешенной простыне мы смотрели сказки... Ходили и меняли диафильмы у друзей. Сам фильмоскоп страшно нагревался, и редко когда удавалось посмотреть 3 - 4 диафильма подряд.

С приходом видео аппарат и пленки сначала оказались на антресолях, а потом и на помойке.

Диапроектор. Фото: Татьяна ПАТРУШЕВА

И вот случилось второе рождение диапроектора. Оказалось, что и для нынешних дошколят и младших школьников это целое приключение: темная комната, экран, голос папы или мамы, читающих незамысловатые подписи к картинкам... Правда, возвращение в детство обойдется в копеечку. Самый дешевенький аппарат стоит около 2000 рублей. Можно купить покруче за 6 тысяч - были бы деньги. Диафильмы приобретают отдельно. Средняя цена - 90 рублей за штучку.

Приставки Dendy, Sega, Nintendo

«Ты орла защищай, а я поеду» - примерно такими словами начиналась игра в танчики на приставке «Дэнди». 8-битный аппарат для обычного мальчишки являлся вершиной технической и компьютерной эволюции. А появление последующих более мощных консолей заставляло экономить на школьных завтраках и обедах и пускаться в спекулятивные авантюры с продажей марок и монет из коллекции. Сама приставка по тем временам стоила дорого, да и игры к ней тоже с неба не падали. Именно поэтому мальчишки 80 - 90-х играли в одну игру до одури и могли того же Марио пройти с завязанными руками и глазами. Но прогресс не остановить - появились мощные Sony PlayStation и персональные компьютеры, которые, казалось, сыграли похоронный марш приставкам первого - второго поколения.

Nintendo. Фото: avito.ru

Как бы не так! «Дэнди» снова в квартирах. Тут и ностальгия уже выросших мальчишек, и желание показать своему отпрыску: мол, смотри, как папка играл. Выяснилось, что те игры, которые были нашими университетами, для современных детишек не такие уж и простые. И современные дети, как в старые добрые времена, бегут куда-то с ежиком Соником и пуляют во все, что движется, в «Контре». Причем «Дэнди» с уже встроенными 200 (!) играми можно купить менее чем за 2 тысячи рублей. Да и 16-битная Sega обойдется примерно в ту же цену.