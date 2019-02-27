Алина Загитова показала на видео, как на тренировке исполняет каскад из тройных прыжков

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова продолжает свою усиленную подготовку к чемпионату мира 2019 года. Он пройдет в марте в японском городе Сайтама. И на этот турнир, кажется, Алина может привезти новые элементы в своей программе. В "сториз" личного Инстаграма Загитова показала, какое "оружие" у нее есть для противостояния конкуренткам из Японии.

На видео четко видно, как Алина Загитова последовательно исполняет три тройных прыжка в каскаде - это тройной лутц, тройной тулуп и тройной риттбергер. Возможно, эти элементы мы увидим в ее программе на мировом первенстве в Японии в следующем месяце.

При этом, после недавнего чемпионата Европы фигуристка говорила, что не будет в этом сезоне включать в свою программу четверные прыжки. Однако же, один из тренеров спортсменки уже успел "засветить" попытки Загитовой на тренировке исполнить этот элемент.

В этом сезоне фигуристка, напомним, выиграла осенью 2018 года два этапа серии Гран-При. В финале серии в декабре в Ванкувере она заняла второе место, уступив японке Рике Кихире. А вот на февральском чемпионате Европы Алина Загитова тоже заняла второе место. Победу в январе в Минске одержала другая россиянка - 16-летняя Софья Самодурова, ученица тренера Алексея Мишина.