Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отказался от зарплаты в 20 миллионов евро

Испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа не смог договориться с клубом о продлении своего контракта. Срок соглашения с "МЮ" истекает уже летом этого года и клуб имеет право на автоматическое продление еще на один год.

Как пишет Evening Standard, испанцу предлагалась зарплата в 20,4 миллиона евро в год. Однако Давид де Хеа, один из лучших вратарей АПЛ, ответи отказом на это предложение. При этом, финансовые просьбы самого голкипера огласке преданы не были. При этом, испанский голкипер мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мировом футболе. Но, как пишут СМИ, этой суммы ему оказалось мало.

В этом сезоне 28-летний вратарь сыграл за свою команду в 27 играх чемпионата английской Премьер-Лиги, в которых пропустил 35 голов. За "Манчестер" де Хеа играет с 2011 года. Он перешел из мадридского "Атлетико" за сумму в 25 миллионов евро. При этом, за минувшие 8 лет не раз ходили слухи о переезде Давида в другой клуб, среди которых назывался даже мадридский "Реал" и другие топ-команды мира.