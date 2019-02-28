В джунглях Амазонки найден кит
Туша горбатого кита обнаружена среди деревьев на острове Маражо. Это Бразилия, штат Пара, устье Амазонки. Туда добрались бразильские экологи из местной санитарной службы (City Department of health, sanitation and Environment — Semma).
11-метровый кит мертв. Хотя видимых повреждений не имеет. Лежит далеко от берега. Что по меньшей мере странно. Если не сказать загадочно. Эдакая «подводная лодка в степях Украины» - как шутили в далеком советском детстве. Если кто помнит, конечно.
Тушу нашли, заметив множество кружащихся птиц-падальщиков.
Уфологи, понятное дело, грешат на инопланетян. И вспоминают, что подобное случалось и раньше. Но на вопрос, зачем им — инопланетянам - кит, не отвечают.
Менее горячие головы полагают, что далеко на берег уже мертвого или умирающего кита мог вбросить прилив в сочетании со штормовыми волнами. А мог и сам выброситься. За китами такое водится.
Остров Маражо входит в число крупнейших в мире.
На место трагедии выехали эксперты-биологи журнала National Geographic. Возможно, разберутся.
В джунглях Амазонки найден кит.
СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»
Остров Маражо расположен почти на экваторе. Образован наносами Амазонки. Сильно заболочен, покрыт густой сельвой. С одной стороны его омывает океан. Там и был обнаружен кит.
Вид на устье Амазонки и остров Маражл из космоса.
ИСТОЧНИК KP.RU