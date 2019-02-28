2019-02-28T15:11:42+03:00
Наука

В джунглях Амазонки найден кит

Как гигант оказался на суше — загадка
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Кит в лесу? Очень странно!Кит в лесу? Очень странно!
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Туша горбатого кита обнаружена среди деревьев на острове Маражо. Это Бразилия, штат Пара, устье Амазонки. Туда добрались бразильские экологи из местной санитарной службы (City Department of health, sanitation and Environment — Semma).

11-метровый кит мертв. Хотя видимых повреждений не имеет. Лежит далеко от берега. Что по меньшей мере странно. Если не сказать загадочно. Эдакая «подводная лодка в степях Украины» - как шутили в далеком советском детстве. Если кто помнит, конечно.

Тушу нашли, заметив множество кружащихся птиц-падальщиков.

Тушу нашли, заметив множество кружащихся птиц-падальщиков.

Уфологи, понятное дело, грешат на инопланетян. И вспоминают, что подобное случалось и раньше. Но на вопрос, зачем им — инопланетянам - кит, не отвечают.

Менее горячие головы полагают, что далеко на берег уже мертвого или умирающего кита мог вбросить прилив в сочетании со штормовыми волнами. А мог и сам выброситься. За китами такое водится.

Остров Маражо входит в число крупнейших в мире.

Остров Маражо входит в число крупнейших в мире.

На место трагедии выехали эксперты-биологи журнала National Geographic. Возможно, разберутся.

В джунглях Амазонки найден кит.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Остров Маражо расположен почти на экваторе. Образован наносами Амазонки. Сильно заболочен, покрыт густой сельвой. С одной стороны его омывает океан. Там и был обнаружен кит.

Вид на устье Амазонки и остров Маражл из космоса.

Вид на устье Амазонки и остров Маражл из космоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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