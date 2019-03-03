Мини и декольте: Вера Брежнева дебютировала на подиуме Парижской Недели моды
Вера Брежнева стала звездой Парижской Недели моды: 37-летняя певица приняла участие в показе новой коллекции Alessandra Rich. Певица прошла по подиуму в пикантном наряде: черном мини-платье с прозрачным подолом и глубоким декольте. Образ дополнил чокер и массивные серьги. Вера уверенно дефилировала вместе с профессиональными манекенщицами, среди которых была еще одна отечественная модель – Елена Перминова. Месяц назад Брежнева и Перминова отдыхали вместе в одном и том же отеле на Мальдивах и общались там, словно лучшие подруги. Не исключено, что именно Елена с ее связями в мире моды и устроила Вере дебют на подиуме Парижской Недели моды.
- Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от Александра Рич и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне лично с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды, - рассказала Брежнева в Инстаграме. - А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот - они сбываются!
Alessandra Rich – молодая марка, названная в честь ее основательницы Александры Рич. В своих коллекциях бренд обыгрывает тему викторианской моды, делая ставку на женственность и элегантность. На показы в качестве моделей Александра всегда приглашает не только профессиональных манекенщиц, но и звезд соцсетей из разных стран. У Веры Брежневой больше десяти миллионов подписчиков в Инстаграме, и ее точно можно назвать инста-знаменитостью.
На Неделе моды в Париже певица посетила еще пару шоу, но уже в качестве зрительницы: Вера побывала на показе новых коллекций Off-White и Balmain.
Участие в Неделе моды было незапланированным: как рассказала Брежнева в Инстаграме, в этот день она должна была быть совсем в другом городе.
- Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась... в Париже. Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была, - написала артистка в Инстаграме.
В эти дни у Веры были назначены концерты в двух российских городах – Кемерове и Томске. Но выступления 1 и 2 марта не состоялись. Это возмутило зрителей, купивших билеты на ее концерты: поклонники считают, что Брежнева отменила выступления ради парижского дефиле.
- Оба концерта отменили, потому что «оказалась в Париже». А зрители, купившие билеты? А уважение к людям? – написал в Инстаграме звезды один из ее подписчиков.
В ответ Вера рассказала в Сториз, что концерты были отменены по инициативе организаторов - мол, именно они виноваты в том, что певица не встретилась со зрителями.
ИСТОЧНИК KP.RU