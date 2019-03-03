Мини и декольте: Вера Брежнева дебютировала на подиуме Парижской Недели моды

Вера Брежнева стала звездой Парижской Недели моды: 37-летняя певица приняла участие в показе новой коллекции Alessandra Rich. Певица прошла по подиуму в пикантном наряде: черном мини-платье с прозрачным подолом и глубоким декольте. Образ дополнил чокер и массивные серьги. Вера уверенно дефилировала вместе с профессиональными манекенщицами, среди которых была еще одна отечественная модель – Елена Перминова. Месяц назад Брежнева и Перминова отдыхали вместе в одном и том же отеле на Мальдивах и общались там, словно лучшие подруги. Не исключено, что именно Елена с ее связями в мире моды и устроила Вере дебют на подиуме Парижской Недели моды.

- Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от Александра Рич и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне лично с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды, - рассказала Брежнева в Инстаграме. - А ведь в детстве мы все мечтаем о многом.. и потом много работаем, чтобы мечты сбывались... так вот - они сбываются!

ververa Интересная история получилась... Уже давно была влюблена в наряды, аксессуары от @alessandrarich и даже представить себе не могла, что Алессандра напишет мне лично с приглашением принять участие в ее показе в рамках Парижской недели моды.

Alessandra Rich – молодая марка, названная в честь ее основательницы Александры Рич. В своих коллекциях бренд обыгрывает тему викторианской моды, делая ставку на женственность и элегантность. На показы в качестве моделей Александра всегда приглашает не только профессиональных манекенщиц, но и звезд соцсетей из разных стран. У Веры Брежневой больше десяти миллионов подписчиков в Инстаграме, и ее точно можно назвать инста-знаменитостью.

На Неделе моды в Париже певица посетила еще пару шоу, но уже в качестве зрительницы: Вера побывала на показе новых коллекций Off-White и Balmain.

Участие в Неделе моды было незапланированным: как рассказала Брежнева в Инстаграме, в этот день она должна была быть совсем в другом городе.

- Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась... в Париже. Но мое сердце всегда с вами, в какой бы точке мира я ни была, - написала артистка в Инстаграме.

ververa Как интересно устроена жизнь... Сегодняшний первый день весны я должна была провести в одном городе, с прекрасными людьми, но судьба распорядилась иначе, и я оказалась .... в Париже

В эти дни у Веры были назначены концерты в двух российских городах – Кемерове и Томске. Но выступления 1 и 2 марта не состоялись. Это возмутило зрителей, купивших билеты на ее концерты: поклонники считают, что Брежнева отменила выступления ради парижского дефиле.

- Оба концерта отменили, потому что «оказалась в Париже». А зрители, купившие билеты? А уважение к людям? – написал в Инстаграме звезды один из ее подписчиков.

В ответ Вера рассказала в Сториз, что концерты были отменены по инициативе организаторов - мол, именно они виноваты в том, что певица не встретилась со зрителями.