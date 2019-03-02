2019-03-01T22:57:11+03:00
Телевизор

Если я заболею, к врачам обращаться не стану

Каждый раз, когда смотришь наши сериалы про врачей, пугаешься за свою жизнь. Седьмой сезон «Склифосовского» тут начался, так я страшусь уже самого вида «Скорой помощи»
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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Не отпугивайте людей от медицины, нам и так страшноНе отпугивайте людей от медицины, нам и так страшно
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Нет, я понимаю, что у врачей есть своя богатая, насыщенная событиями жизнь, но в процессе вынужденного общения с этими людьми очень хочется знать, что они займутся вашей проблемой, а не будут думать, что врач вчера с кем-то переспал, а его женщина теперь встретила Гошу Куценко.

Ну да, конечно, как еще перебить Максима Аверина? Только Гошей Куценко. Лысина на лысину. Битва альфа-самцов. А еще есть дама, которая пошла в клуб, пришла на работу с бодуна и заснула во время операции. И кого-то все время тащат к психологам. Знаете, в сериале «Скорая помощь» с Джорджем Клуни тоже поневоле возникают и сердечные драмы, и семейные коллапсы. Но все уходит на задний план, когда доставляют пациента. И мы видим, как этим пациентом занимаются. Спешат, глазами сверкают, кричат бывшим женам: «Не сейчас!» Бегут спасать, в общем, чтобы потом на две минуты в финале сесть на скамеечку и сказать: «Ой, Джулианна Маргулис, я опять разбил твое сердце и пропустил свидание».

Все пространство современных сериалов в России связано именно с этим. Кто пропустил свидание. Кто не забрал ребенка из школы. Кто изменил жене. Кто забыл про день свадьбы. Кто плохо пожарил котлеты. Так и хочется спросить: зачем вам профессиональный колорит? Зачем вам, актерам, вообще отвлекаться на то, что вы врачи? Это же пять процентов экранного времени, которое вы все равно тратите, чтобы завести роман с пациенткой или медсестрой. Ну снимали бы вас, когда вы приходите домой, уставшие после смены. Ну ругались бы вы со ждущими в углу беременными или только что родившими супругами. Спали бы. Потом уходили в никуда. Следующее включение камеры - в обед, когда вы обсуждаете дела. Затем жена совещается о чем-то с подругой. Подруга советует жене завести любовника и бросить этого трудоголика, который непонятно чем занимается. Далее - ужин с любовницей, возвращение к жене вечером. Виноватые глаза Макса Аверина, бровки домиком.

А канал «Россия» проанонсирует, что «седьмой сезон сериала «Склифосовский» продолжает напряженную, полную драматизма историю героев, работающих в Институте скорой помощи. На этот раз доктора Брагина ждет самая серьезная схватка в жизни. Герою Аверина уже приходилось творить чудеса. Сможет ли он справиться и в этот раз?» Еще нам скажут, что это «культовый сериал». Да пожалуйста, только медицинские сцены уж уберите совсем. Не отпугивайте людей от медицины, нам и так страшно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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