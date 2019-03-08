«С праздником, любимые»: В питерском метро современные романтики вручили женщинам 500 букетов
Этот день пассажиркам питерской подземки запомнится надолго: едешь себе в метро по своим делам, вся в мыслях и в заботах, а тут… Парни с охапками ярких тюльпанов заходят в вагон и вручают букеты совершенно незнакомым женщинам и девушкам со словами: «С праздником, любимые!». И сразу – улыбки, счастливые лица, блеск в глаза. Праздник ведь!
Флешмоб «Неожиданный букет в метро» 7 марта, накануне Международного женского дня, в метрополитене Санкт-Петербурга устроили самые настоящие современные романтики. Группа из 50 молодых людей прокатилась по самым оживленным веткам питерской подземки, даря женщинам букеты и поздравления. Праздничный маршрут начался со станции Сенная площадь Московско-Петроградской линии.
Участники флешмоба проехались оп самым оживленным веткам. Фото: Кирилл САВИЦКИЙ.
- Каждая женщина прекрасна и уникальна, и каждая достойна индивидуального поздравления, - считают молодые люди. - И мы готовы удивлять.
Всего в этот день пассажирки получили в подарок 500 букетов вместе с оригинальным поздравлением. Вирусный видеоролик, снятый во время флешмоба, стремительно набирает популярность в Интернете.
Молодые люди дарили попутчицам тюльпаны и оригинальные поздравления. Фото: Кирилл САВИЦКИЙ.
- Мы стремимся поздравить наших женщин так, чтобы у них на секунду перехватило дыхание, на глазах выступили слезы радости и взыграла гордость за нас, таких тактичных и милых парней! – рассказал организатор флешмоба Александр. - Спасибо вам, девушки, за то, что вы есть у нас!
Прекрасные давы получили в подарок 500 букетов. Фото: Кирилл САВИЦКИЙ.
Накануне 8 марта в Петербурге прошел флэшмоб «Неожиданный букет в метро».
ИСТОЧНИК KP.RU