«С праздником, любимые»: В питерском метро современные романтики вручили женщинам 500 букетов

Этот день пассажиркам питерской подземки запомнится надолго: едешь себе в метро по своим делам, вся в мыслях и в заботах, а тут… Парни с охапками ярких тюльпанов заходят в вагон и вручают букеты совершенно незнакомым женщинам и девушкам со словами: «С праздником, любимые!». И сразу – улыбки, счастливые лица, блеск в глаза. Праздник ведь!

Флешмоб «Неожиданный букет в метро» 7 марта, накануне Международного женского дня, в метрополитене Санкт-Петербурга устроили самые настоящие современные романтики. Группа из 50 молодых людей прокатилась по самым оживленным веткам питерской подземки, даря женщинам букеты и поздравления. Праздничный маршрут начался со станции Сенная площадь Московско-Петроградской линии.

Участники флешмоба проехались оп самым оживленным веткам. Фото: Кирилл САВИЦКИЙ.

- Каждая женщина прекрасна и уникальна, и каждая достойна индивидуального поздравления, - считают молодые люди. - И мы готовы удивлять.

Всего в этот день пассажирки получили в подарок 500 букетов вместе с оригинальным поздравлением. Вирусный видеоролик, снятый во время флешмоба, стремительно набирает популярность в Интернете.

Молодые люди дарили попутчицам тюльпаны и оригинальные поздравления. Фото: Кирилл САВИЦКИЙ.

- Мы стремимся поздравить наших женщин так, чтобы у них на секунду перехватило дыхание, на глазах выступили слезы радости и взыграла гордость за нас, таких тактичных и милых парней! – рассказал организатор флешмоба Александр. - Спасибо вам, девушки, за то, что вы есть у нас!

Прекрасные давы получили в подарок 500 букетов. Фото: Кирилл САВИЦКИЙ.