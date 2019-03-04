«Прижми кота к груди»: Фонд «Детские сердца» запустил весенний благотворительный флешмоб

«Прижми кота к груди и помоги ребенку!» С таким призывом к россиянам обратился фонд «Детские сердца». Казалось бы - какая связь? Но именно в этом заключается основная идея благотворительного флешмоба, который запустил фонд в пользу своих подопечных - детей с врождёнными пороками сердца.

Чтобы поддержать благотворительную акцию, нужно выполнить три шага:

1. Собственно, прижать кота к груди. Сделать фото с котиком и до 8 марта выложить на своей странице в Facebook, Instagram или VKонтакте с хештегом #ПрижмиКотаКГруди и текстом - «участвую в благотворительном флешмобе фонда «Детские сердца».

2. Подписаться на страницу Благотворительного фонд Детские сердца.

3. Оформить подписку на ежемесячный платёж в пользу детей с врождённым пороком сердца на любую сумму.

Главным призом всем участникам, уверены организаторы, станет спасённая детская жизнь.

Но не забыли в фонде и про другие, более приземленные подарки: сертификаты на пять процедур фирменного ухода или массажа, роскошные продуктовые корзины и другие призы.

Чтобы рассказать об этой акции, известный режиссер Александр Котт («Ёлки последние», «Спитак» и др.) снял короткий юмористический фильм «Наше Всё». Главные роли в нем исполнили актеры Анатолий Белый и Мия Зарринг, а музыку написал Пётр Налич.

Прижми кота к груди!.Каждый может выложить фото с хэштэгом и помочь больным детям

Создатели ролика использовали известные рекламные клише, чтобы привлечь внимание к важности небольших, но регулярных пожертвований в благотворительные фонды.

- Мы не говорим о больных детях, мы говорим о помощи, которую может оказать каждый, если досмотрит ролик до конца. Мы сняли почти комедию, – отметила директор фонда Катя Бермант. – 100 рублей – это в сто раз больше, чем ничего! Ради большой цели мы готовы идти даже на провокацию, если читатель ждет рифму «розы», то пусть её получит! Популярные рекламные - шаблоны — женская грудь и котики должны служить добру.

Цель акции - привлечь внимание к важности небольших, но регулярных пожертвований в благотворительные фонды.Фото: материалы пресс-служб

СПРАВКА КП

Благотворительный фонд «Детские сердца» с 2002 года помогает детям с врождёнными пороками сердца получать высокотехнологичное кардиохирургическое лечение, а также приобретает медицинское оборудование и расходные материалы для больниц. За 15 лет фонд помог провести тысячи операций детям в ведущих российских и зарубежных клиниках.