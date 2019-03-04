Время - деньги, даже в футболе: в игре снова меняются правила

В футболе снова меняют правила. Только все привыкли к VAR (видеоарбитрам, которые отменяют гол за голом, и свистят микроскопические офсайды), как судьи придумали новые поправки к футбольным законам. IFAB, специальная организация, имеющая право переписывать правила игры, придумала 7 усовершенствований футбола. Почти все они направлены против затяжек времени

1. Замененный игрок должен покинуть поле через ближайшую боковую линию.

Вы же часто видели, как одна команда выигрывает и на последних минутах отчаянно тянет время, и проводит замену: и вот изнуренный долгим матчем футболист плетется к скамейке запасных, чтобы именно там встретиться со своим сменщиком. Теперь все просто: заменили? Покинь поле кратчайшим путем!

2. Игроки атакующей команды при исполнении штрафных больше не могут вставать в стенку, которую выстраивает их соперник.

Эта хитрость тоже стара, как сам футбол - встать в чужую «стенку», а потом выбежать из нее, что посланный партнером мяч со штрафного влетел прямо в образовавшуюся амбразуру. Поэтому каждый опасный «стандарт», вернее построение «стенки», превращался в небольшую потасовку: одни хотели влезть в строй, другие их выпихивали из него, и все это могло длиться минутами.

3. Отменено правило, по которому при розыгрыше удара от ворот мяч должен покинуть штрафную площадь до того, как его коснется полевой игрок.

Теперь вратарь может удар от ворот превратить в короткий пас.

4. Касание мяча рукой игроком, который забил гол или создал голевой момент, теперь считается нарушением правил независимо от того, была эта игра умышленной или нет.

А то опять эти споры - умышленно, не умышленно, усмотрение судьи... Была рука? Все - свисток.

5. При исполнении пенальти вратарь теперь может касаться линии ворот только одной ногой.

Сейчас кипер должен стоять двумя ногами на линии, но все равно это правило все нарушают.

6. После попадания мяча в судью будет назначаться спорный мяч.

Правильно. А то арбитры раньше считались чем-то вроде штанги, или углового флажка - ударился о ни мяч, играем дальше. И теоретический если бы судья забил гол, его надо было бы засчитывать.

7. Желтые и красные карточки теперь будут давать и тренерам.

Давно пора. А то как начнут метаться вдоль поля как сумасшедшие, не успокоишь. Но в конечном счете все изменения правил футбола направлены на повышение его динамичности. Больше динамичности - больше зрелищности. Больше зрелищности - выше ТВ-контракты. Футбол всегда остается бизнесом, даже если в правилах это не записано.