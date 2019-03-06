2019-03-05T17:45:02+03:00
Общество

Красноярск превратился в студенческий город

Для участия в Универсиаде-2019 в краевой центр съехались тысячи студентов из разных городов России и мира
Анастасия ШАЙХОВА
Поделиться:
Улицы полны студентов, которые участвуют в спортивных соревнованиях, болеют за своих или помогают сделать мероприятие запоминающимся. Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019Улицы полны студентов, которые участвуют в спортивных соревнованиях, болеют за своих или помогают сделать мероприятие запоминающимся. Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019
Изменить размер текста:

Спортсмены, волонтеры и, конечно же, болельщики. Красноярск встречает гостей XXIX Всемирной зимней Универсиады. Real Winter - слоган спортивного события, однако погода горожан и гостей Красноярска радует, плюсовая температура установилась как в природе, так и на объектах Универсиады. Тепло и душевно встречают они гостей. Яркие спортивные костюмы, флаги на щеках, фан-атрибутика и, конечно же, заряд позитива. Улицы полны студентов, которые участвуют в спортивных соревнованиях, болеют за своих или помогают сделать мероприятие запоминающимся:

- Для меня волонтерство - это способ попробовать свои силы для будущей профессии, - делится Дарья, студентка первого курса СибГТУ. - Общение с людьми, возможность практиковать английский с носителями языка, не выезжая за пределы родного города. Конечно, важно и то, что мы стали свидетелями такого масштабного спортивного события, поэтому ощущение сопричастности к этому очень эмоционально заряжает. Это работа отнимает много энергии и сил, но, поверьте, оно того стоит!

Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

Не остаются в стороне и партнеры студенческих Игр. Например, компания «Норникель» не только приняла самое активное участие в подготовке к спортивному мероприятию, но и стала одним из флагманов развития волонтерского движения, обучения сотрудников для работы на объектах:

- Одно из направлений компании - подготовка менеджмента и волонтеров, - комментирует старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов. - При олимпийском университете в Сочи мы готовили менеджеров высшего звена, имеющих компетенции в области развития большого спорта. Была реализована большая программа подготовки волонтеров. Порядка ста волонтеров «Норникеля» обеспечивают работу объектов Универсиады.

Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

По мнению Владислава Гасумянова, главное достояние компании - человеческий капитал. С двадцатью вузами у компании подписаны соглашения по подготовке специалистов различных областей. Существуют программы, которые стимулируют молодых специалистов идти на работу в «Норникель».

Но сейчас студенты о работе не думают, ведь впереди масса интересных спортивных соревнований, которые нужно обязательно посетить, а если куда-то не удастся попасть - можно поболеть в Парке Универсиады - крупнейшем культурном проекте на открытом воздухе с разнообразными пространствами для встреч и отдыха. Там можно посмотреть лучшие моменты зимней Универсиады-2019, прокатиться на большом ледовом катке, расположенном на озере, посетить Этнодеревню и принять участие в массе развлечений - от настольных игр до масленичного хоровода.

Компания «Норникель» не только приняла самое активное участие в подготовке к спортивному мероприятию, но и стала одним из флагманов развития волонтерского движения. Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

Компания «Норникель» не только приняла самое активное участие в подготовке к спортивному мероприятию, но и стала одним из флагманов развития волонтерского движения. Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Ей тут еще жить»: почему учителя в школе Самарской области запретили матери вызывать «скорую» сыну, избитому одноклассниками
Драка в Хворостянке обернулась скандалом на всю страну: подросток вступился за мать-инвалида, попал в больницу, а теперь семью выживают из села. Проходят суды
Новости 24
Медведев во время прогулки с премьером Люксембурга встретил великого герцога Анри
Посол США призывает власти Украины уволить главу антикоррупционной прокуратуры
Это просто фантастический "Аякс"! "Реал" разгромлен голландцами в Мадриде 1:4
ФАС увидела в рекламе с Киркоровым нарушение закона
Во Франции спецназ штурмовал тюремное помещение, где забаррикадировался заключенный
Microsoft считает Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Бережковская набережная в Москве погрузилась во тьму из-за аварии на ТЭЦ-12
К расследованию против Трампа привлекли эксперта по оргпреступности в РФ
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
В Женеве состоялась презентация российских автомобилей Aurus
Электроснабжение в Краснодарском крае полностью восстановлено
Фрегат «Адмирал Горшков» и еще три российских корабля вошли в Ла-Манш
Взрывные устройства нашли в двух аэропортах и на вокзале в Лондоне
Вышел трейлер последнего сезона «Игры престолов»
Бетономешалка застряла под мостом в районе Курского вокзала в Москве
Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей
США заявили о готовности «сдерживать Россию в Арктике»
Bugatti выпустил самый дорогой в мире автомобиль
США потребовали новые силы для «сдерживания России» в Европе
В Москве состоялись переговоры замглав МИД России и Японии
Триста свежих могил нашли у лагеря беженцев «Рукбан» в Сирии
Пентагон: развивающийся потенциал РФ угрожает размыть военное преимущество США
Директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика»: автоматическая система весогабаритного контроля повысит безопасность движения
В Москве в частной клинике на Рублевском шоссе рухнул лифт с людьми
На Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником»
Трамп назвал «совершенно спятившими» начавших расследование в отношении него демократов
Икарди не желает тренироваться в общей группе из-за болей в колене