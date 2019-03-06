Красноярск превратился в студенческий город

Спортсмены, волонтеры и, конечно же, болельщики. Красноярск встречает гостей XXIX Всемирной зимней Универсиады. Real Winter - слоган спортивного события, однако погода горожан и гостей Красноярска радует, плюсовая температура установилась как в природе, так и на объектах Универсиады. Тепло и душевно встречают они гостей. Яркие спортивные костюмы, флаги на щеках, фан-атрибутика и, конечно же, заряд позитива. Улицы полны студентов, которые участвуют в спортивных соревнованиях, болеют за своих или помогают сделать мероприятие запоминающимся:

- Для меня волонтерство - это способ попробовать свои силы для будущей профессии, - делится Дарья, студентка первого курса СибГТУ. - Общение с людьми, возможность практиковать английский с носителями языка, не выезжая за пределы родного города. Конечно, важно и то, что мы стали свидетелями такого масштабного спортивного события, поэтому ощущение сопричастности к этому очень эмоционально заряжает. Это работа отнимает много энергии и сил, но, поверьте, оно того стоит!

Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

Не остаются в стороне и партнеры студенческих Игр. Например, компания «Норникель» не только приняла самое активное участие в подготовке к спортивному мероприятию, но и стала одним из флагманов развития волонтерского движения, обучения сотрудников для работы на объектах:

- Одно из направлений компании - подготовка менеджмента и волонтеров, - комментирует старший вице-президент компании «Норникель» Владислав Гасумянов. - При олимпийском университете в Сочи мы готовили менеджеров высшего звена, имеющих компетенции в области развития большого спорта. Была реализована большая программа подготовки волонтеров. Порядка ста волонтеров «Норникеля» обеспечивают работу объектов Универсиады.

Фото: пресс-служба Дирекции зимней Универсиады-2019

По мнению Владислава Гасумянова, главное достояние компании - человеческий капитал. С двадцатью вузами у компании подписаны соглашения по подготовке специалистов различных областей. Существуют программы, которые стимулируют молодых специалистов идти на работу в «Норникель».

Но сейчас студенты о работе не думают, ведь впереди масса интересных спортивных соревнований, которые нужно обязательно посетить, а если куда-то не удастся попасть - можно поболеть в Парке Универсиады - крупнейшем культурном проекте на открытом воздухе с разнообразными пространствами для встреч и отдыха. Там можно посмотреть лучшие моменты зимней Универсиады-2019, прокатиться на большом ледовом катке, расположенном на озере, посетить Этнодеревню и принять участие в массе развлечений - от настольных игр до масленичного хоровода.