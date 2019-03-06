Бизнес по-американски с русскими слезами

Если для большинства из нас конец зимы связан с приятным ожиданием праздников, то для работников частного деревообрабатывающего предприятия в Вышнем Волочке – это время тревог и удручающих перспектив.

1 марта коллектив ООО «Джордж Вуд», которое входит в состав семейного бизнеса американского гражданина Анатолия Кушнира, отказался выйти на работу. Людям не платят зарплату с января. Так же по другим компаниям Анатолия Кушнира не выплачена зарплата и за весь 2018 год.

Еще в августе 2017 года все, кто работал на заводе, известном под брендом «Олрич продакшн», получили уведомление: официальная зарплата сокращается до минимального оклада. До этого работники примерно половину зарплаты получали на банковскую карту, остальную часть – в кассе. Но касса по велению собственника закрылась, и у всех сотрудников доходы разом сократились вдвое, а то и больше.

Людей кормили обещаниями, мол, сейчас положение у компании трудное, вот-вот все долги выплатим. Действительно, финансовое положение «Олрич продакшн» было и остается шатким. Надежду сотрудники получили осенью прошлого года, когда их под видом спасения переоформили из «тонущей» компании в другие, «стабильные» предприятия. Прописка изменилась, а фактическое место работы и начальство остались прежними. Одни работники числятся в «Джордж Вуд», которым руководит жена Анатолия Кушнира Екатерина Кушнир, другие – в «Лаи к Вуд» под руководством тестя Кушнира - Михаила Кожурина, третьи – в ИП «Кушнир», где начальствует непосредственно сам Анатолий Михайлович.

Но и в этих семейных фирмах денег людям не прибыло: они так и продолжали получать официальный оклад. Работники роптали, некоторые не выдержали и уволились. Всего за 2018 год ушло около 15 человек, подавшись на заработки в Москву и Питер. Ушло бы, наверное, и больше, но в Вышнем Волочке работу найти не просто.

Выйдя после новогодних праздников на работу, сотрудники еще не знали, что трудятся бесплатно. В день первой в этом году получки их телефоны промолчали: долгожданные sms-ки о поступлении денег на карту не пришли… Телефоны молчат до сих пор, и 130 семей попросту оказались в бедственном положении. Долги по зарплате в компаниях Анатолия Кушнира за 2018-2019 год достигли 20 млн. рублей.

В непростой ситуации оказались также больше десятка партнеров, поставщиков и инвесторов бизнес-структур, принадлежащих семье Кушнир. Свои претензии они предъявляют не только ей, но и еще одному человеку – Григорию Брюхову.

Он играет в семейном бизнесе Кушниров не последнюю роль, везде представляясь юристом компании. Впрочем, юристом он стал не сразу – у него раньше было несколько бизнес-проектов и должностей в других сферах деятельности. Например, в 2012-2014 годы Григорий Брюхов занимал пост генерального директора в ООО «Инженерные системы» Санкт-Петербурга.

В 2012 году гендир Григорий Брюхов от лица предприятия заказал одной компании разработать концепцию строительства тепловой электростанции «Обуховоэнерго». По договору оплатить работы надо было после их приемки, но по какой-то причине 20 млн. рублей исполнитель получил практически сразу после подписания договора.

Причины столь щедрого жеста, сделанного Григорием Брюховым, еще как-то можно было бы объяснить, если бы не результат. Через полгода «Инженерные системы» получили совершенно не тот продукт, который им был нужен. Тем более, что на 20 млн. он совершенно не тянул, да и к деятельности заказчика никакого отношения не имел. «Инженерные системы» понесли убытки в виде разницы между стоимостью фактических работ и суммой оплаты. Что и подтвердил Арбитражный суд Северо-Западного округа, доказав неразумность и недобросовестность поведения Григория Брюхова. Суд постановил взыскать с него те самые 20 млн. рублей. Почему Григорий Брюхов принял такое странное решение – можно только догадываться. Там, где большие деньги, слишком часто появляются искушения их нецелевого использования…

После той истории Григорий Брюхов надолго пропал с делового горизонта, пока не появился в новом качестве, став юристом и правой рукой Анатолия Кушнира. Но опыт не растерял: Григорий Брюхов занимается не только юридическим сопровождением, но и нестандартным решением тонких вопросов семейного бизнеса.

А бизнес сегодня выглядит так, что претензии к фирмам Анатолия Кушнира предъявляют десятки контрагентов, от мелких предпринимателей, которым Кушнир должен какие-то 40-50 тысяч рублей, до крупных компаний, которые инвестировали сотни миллионов. По предварительным данным, общий объем претензий к бизнес-структурам Анатолия Кушнира исчисляется миллиардами рублей.

При этом глава семейного бизнеса сохраняет холодное спокойствие: денег нет. И, похоже, не будет: основного должника - ООО «Олрич продакшн» - ведут к банкротству. Как показывает практика, банкроты нередко «воскресают» под немного измененным названием и продолжают деятельность - с чистого листа, без груза долгов и обязательств.

А люди, доведенные до отчаяния, готовы выйти на улицы города с акциями протеста, как в голодные 90-е. Им уже нечего терять, но надежда восстановить справедливость в них сильна.