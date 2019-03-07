2019-03-07T12:31:56+03:00
Происшествия

В Москве задержали бизнесвумен, которая заказала убийство бывшего подмосковного замминистра ЖКХ

43-летняя москвичка пообещала киллеру 3,5 млн. рублей
Семен ЕЛЕНИН
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В ближайшее время Елена Дудурова будет арестованаВ ближайшее время Елена Дудурова будет арестованаФото: Facebook
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Московские полицейские предотвратили заказное убийство. Жертвой киллера должен был стать бывший заместитель министра ЖКХ Московской области Евгений Харитонов.

- Около недели назад в полицию обратился мужчина, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Он заявил, что знакомая бизнесвумен попросила его подыскать киллера.

Елене Дудуровой 43 года. Как выяснилось, в течение нескольких лет она брала у Харитонова в долг крупные суммы - «на развитие бизнеса». На текущий момент общий долг вырос до 50 миллионов рублей. Чтобы его не платить, женщина и решила устранить бывшего замминистра. Ну а дальше вы знаете: попросила знакомого найти наемного убийцу, тот перепугался и рванул в полицию. Там уже решили брать заказчицу с поличным.

- Впоследствии обвиняемая познакомилась с предполагаемым исполнителем, с которым договорилась о сумме вознаграждения за совершение убийства в размере 3,5 миллионов рублей, - рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. - В ходе неоднократных встреч обвиняемая предоставила всю необходимую информацию о потерпевшем и договорилась встретиться после совершения преступления.

5 марта «киллер» (на самом деле - оперативник) встретился с Дудуровой и показал фото инсценировки убийства - измазанное «кровью» тело Харитонова на земле. В этот момент бизнесвумен и задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к убийству по найму». В ближайшее время Елена Дудурова будет арестована.

К слову, сам пострадавший, Евгений Харитонов, известен не только тем, что в 2000-х работал в министерстве ЖКХ Подмосковья. В 2012 году он, как доказано судом, стал организатором похищения и убийства депутата Липецкого горсовета Михаила Пахомова. У Харитонова и Пахомова, ранее возглавлявшую большую фирму в Московской области, якобы возникли некоторые бизнес-разногласия. Депутата должны были похитить, чтобы заставить выплатить кругленькую сумму. Но исполнители перестарались - избили его так, что Пахомов через несколько часов скончался. В итоге экс-замминистра получил 6 лет колонии. Но освободился раньше срока, условно-досрочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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