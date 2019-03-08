Валентина Терешкова: Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го. Мы отмечали в один день - у нас на 7 этаже, а в другой - у них на 6-м

До Валентины Терешковой я пытался дозвониться, начиная с утра 6-го марта. (Это - день рождения женщины-космонавта N 1.) Но трубку она взяла только 8 Марта. Вот почти полная версия нашего разговора, который прозвучал в эфире Радио "Комсомольская правда"...

- ... Алло, Валентина Владимировна! Наконец-то до вас дозвонился.

- Саша, здравствуй. Спасибо большое, что не забыл.

- Мы вас поздравляем, причём - звоним вам, начиная с 6-го числа. И я вот думаю, что у вас очень хорошо в календаре расположен ваш день рождения.

- Вот мама, понимаешь, два дня не подождала... А так был бы день рождения 8 Марта.

- Мы вас очень любим, мы вас поздравляем.

- Спасибо.

Валентина Терешкова: «Я родилась 6 марта, а Юра Гагарин - 9-го» 00:00 00:00

- Ну, а вы можете прямо сейчас обратиться ко всем женщинам России. У меня уже включена запись - пожалуйста, поближе трубку и можете их поздравить.

- Дорогие женщины! Дорогие друзья! Конечно, наша история знает много ярких подвигов наших женщин. И это - на века. И это служит примером для молодёжи. Но, я считаю, все женщины заслуживают любви, заботы, преклонения. И я хочу поздравить именно всех женщин с нашим весенним праздником, пожелать здоровья, счастья. Будьте здоровы и счастливы, дорогие женщины! С праздником!

- Ой, здорово. Валентина Владимировна, и ещё, знаете, у меня вопрос... У вас же не только в канун 8-марта день рождения. Но и - рядом с днём рождения Юрия Гагарина.

- А как же? Да - 9 марта мы все отмечаем день рождения Юры...

- А были такие случаем, когда вы одновременно - ну, рядом же у вас, 6-го и 9-го, - отмечали, что вы дарили друг другу?

- Мы - в один день - всегда начинали у нас. Мы же живём на 7-м этаже... А потом - в другой день, уже 9-го - обязательно спускались на 6-й этаж, к Юре, и затем, через неделю, поднимались на 8-й этаж, к Володе Комарову - у него день рождения 16 марта. Жили же все в одном подъезде.

- Как здорово.

- Мы говорили - что мы мартовские коты и кошки. (смеется)

- Я знаю, что вы обычно к Валентине Ивановне Гагариной ходите на ее день рождения. (Родилась 15 декабря.) А 9 марта, в день рождения Юры, тоже к ней ходите в гости?

- Да - да. Это точно.

- Как вы эти дни отмечаете, какие у вас традиции? Что дарите?

- Как правило - приносим цветы. И - что-нибудь вкусненькое.

- А цветы Валентина Ивановна какие любит?

- Я стараюсь дарить розы.

- А остальные космонавты как будут опечатать 85-летие Юрия Гагарина?

- Сейчас в городе Гагарине (на родине первого космонавта. - А.Г.) проходят гагаринские чтения. А инициатор этих чтений - Алексей Леонов. И он каждый год их проводил... Сейчас немножко приболел, поэтому там - наши ребята, молодые космонавты.Так что - мы не забываем Юру, он с нами. Он всегда с нами.

А 27 марта (день гибели Юрия Алексеевича.- А.Г.) мы все собираемся в Кержаче, на том месте, где упал самолёт Гагарина. Что меня больше всего радует... Что Юру люди не забывают. Что вот тропа людская к нему - а люди идут с цветами, с добрыми словами - с каждым годом становится шире. Не зарастает тропа памяти и любви к Юре. Нас, его коллег, это очень радует. Так что - мы все там встречаемся.

- Хоть вы, слетав в космос, вроде бы и сказали, что Бога нет, мы все равно будем молиться в эти космические дни за всех космонавтов...

- Нет-нет, Саша, было не так. Вскоре после приземления ко мне подошла бабушка и задала вопрос: "Дочка, ты вот там была... Ты Бога видела?" Я сказала: "Пожалуй, нет, потому что мой корабль пролетал по другой космической тропинке, дорожке".

- Ну, ясно. Тогда тем более - будем за вас молиться. Мы вас очень любим. Как хорошо, что вы у нас есть.

- Спасибо.

- Вам здоровья и всего самого-самого хорошего.

- Взаимно, спасибо!

- Обнимаем вас - по-комсомольски.

- Ой, как хорошо! (смеется) А я вас тоже по-комсомольски обнимаю.

- А это мы знаем и чувствуем. А я желаю вам, Валентина Владимировна, и всем, кого вы любите, - хорошей космической весны...

- Всем счастливо!

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