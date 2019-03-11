Я б в разведчики пошел - пусть меня раскроют

Любимая советскими зрителями киносага о резиденте западной разведки Михаиле Тульеве, которого работа в СССР перевоспитала и превратила в верного адепта советского образа жизни, частично возродилась в "Адаптации". Здесь, напомним, речь идет об агенте ЦРУ Эштоне Айви (Леонид Бичевин), который прибыл в Россию и устроился в филиал "Газпрома" в городе Ноябрьск с целью выведать важный государственный секрет. А вместо этого влюбился в простую русскую девушку Марину (Евгения Брик) и потерял все - голову, сон и веру в справедливость возложенной на него миссии. К слову, у резидента Тульева в СССР тоже завелась женщина, во многом благодаря которой он и "перековался". Ох уж эти всемогущие русские красавицы!

Эштон Айви согласен с тем, что девушки в России обладают особенной притягательностью - именно поэтому во втором сезоне "Адаптации" он вновь приезжает в Ноябрьск, на этот раз уже не маскируясь под простого инженера Олега Меньшова. Цель Эштона - забрать в Америку любовь всей своей жизни. Но, увы, плата за большие чувства будет высока - агенту Айви, как и когда-то Михаилу Тульеву, придется теперь работать на Россию.

В новых сериях мы опять встретимся с проницательным подполковником ФСБ Евгением Евдокимовым, которого играет Юрий Стоянов. Также в фильме снялись Питер Джейкобсон, Артур Бесчастный, Ася Дубровская, Александр Ильин и другие актеры.

ТНТ, "Адаптация-2", с 18 марта, понедельник-четверг, 22.00