Как выбрать лучшие продукты для Великого поста: советы Роскачества

Впереди — 40 дней Великого поста. И для многих постящихся основной пищей станут крупы и овощи, а также растительное масло. Как выбрать лучшие продукты, подсказывает Роскачество.

Рис: для запеканок, ризотто, гарниров

Всего насчитывается более 20 основных разновидностей риса и более 150 его вариаций. В природе встречается не только белый, но и красный, фиолетовый, желтый и даже черный рис.

Рис бывает шлифованный и нешлифованный. Шлифованный рис – это зерно, очищенное от оболочки. Поклонники здорового образа жизни неслучайно бойкотируют этот вид риса: по содержанию витаминов и микроэлементов он уступает необработанным сортам. Нешлифованный рис, в котором сохранена оболочка, считается полезным диетическим блюдом. Варится он в два раза дольше, но все равно будет жестче.

Длиннозерный рис (индика).

Не слипается при варке и получается рассыпчатым. Хорош в качестве гарнира, как самостоятельное блюдо. Хотя этот рис и проходит первичную термическую обработку паром, варится он чуть дольше обычных белых сортов, зато получается мягким и рассыпчатым.

Среднезерный рис.

В процессе варки он поглощает больше влаги, чем длиннозерный, поэтому его зерна немного слипаются, но получается более нежным и мягким. Отлично подходит для приготовления супов, ризотто, паэльи, овощного плова.

Круглозерный рис.

Самый популярный у россиян. Он содержит большое количество крахмала, поэтому сильно разваривается. В готовом виде - это кремообразная масса, подходящая для диетического питания после болезни. Круглый рис идеален для приготовления пирогов, вязкой каши, пудингов, запеканок.

Правила выбора:

* обратите внимание на зерна: они должны быть цельными (не колотыми), одной длины и формы, в упаковке не должно быть шелухи;

* обратите внимание на дату расфасовки риса – чем свежее рис, тем он качественнее;

* цвет зерен также должен быть однородным: если в рисе попадутся крупинки зеленоватого цвета, это означает, что рис не дозрел;

* обратите внимание на герметичность упаковки: она должна быть плотно запаяна.

Гречка: варите мало, настаивайте долго

Исследование Роскачества показало: почти вся представленная в России гречка – качественная и безопасная. Поэтому выбор производителя — за вами. Главное, внимательно рассмотрите упаковку гречки перед покупкой.

Гречневая крупа делится на два вида: ядрица и продел (дробленая ядрица). Первый вариант полезнее, а потому предпочтительней.

Правила выбора:

* Ядра должны быть однородными. Большое количество пережаренных, серых или черных крупинок говорит о том, что перед вами смесь ядрицы с зерном.

* Оцените цвет гречки. Ее натуральный цвет – зеленый. После термической обработки она приобретает насыщенный шоколадный цвет. Именно такую крупу и стоит покупать. Чем продукт светлее (не зеленее), тем дольше он хранился на складе или в магазине.

Как варить:

Любой продукт утрачивает свои полезные свойства при длительной термической обработке. У гречки львиная доля веществ потеряется примерно через 20 минут после начала варки. Поэтому рекомендуется сократить это время до пяти минут. А после настаивать кашу примерно в течение часа. А еще лучше при приготовлении гречки для сохранения ее полезных веществ использовать даже не варку, а метод «запаривания» крупы. То есть залить кипятком и настаивать в термосе минимум 2-3 часа.

Растительное масло: не поддавайтесь на уловки производителей

При выборе подсолнечного масле не стоит обращать внимание на многочисленные маркетинговые уловки, которыми сегодня часто пользуются производители. Наиболее популярные из них:

* «Без консервантов и красителей».

В состав масла практически невозможно добавить искусственный краситель или консервант, так как эти компоненты с маслом не смешиваются. Более того, масло в консервантах абсолютно не нуждается: микробы в нем не заводятся из-за отсутствия в составе воды.

При выборе подсолнечного масле не стоит обращать внимание на многочисленные маркетинговые уловкиФото: GLOBAL LOOK PRESS

* «Первый отжим».

Нерафинированный продукт всегда добывается из семечек с помощью первого отжима, ничего особенного в этом нет. А рафинированное масло получают методом экстракции, то есть извлечения растительного масла с использованием химических методов.

* «Содержит витамин Е».

Подсолнечное масло всегда содержит этот важный для поддержания красоты витамин, так же как А, D и F и полезные микроэлементы.

Правила выбора хорошего масла: о чем говорит цвет и надписи на этикетке

1. «Холодный отжим».

Считается, что при холодном способе масло сохраняет все полезные вещества, витамины и микроэлементы, при этом имеет слабовыраженный запах, что для многих важно.

2. «Вымороженное».

Такую надпись можно встретить на упаковке нерафинированного подсолнечного масла. Суть такого метода приготовления заключается в медленном охлаждении масла при очень слабом перемешивании. На вкусовых качествах это практически не сказывается - незначительно снижается характерный запах масла и «жирный» вкус. При этом все витамины и полезные вещества остаются в сохранности, масло становится более прозрачным, а срок его годности увеличивается.

3. Срок годности — чем свежее, тем лучше.

Чем ближе масло к истечению срока годности, тем выше показатель его перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта. Масло с высоким перекисным числом приобретает прогорклый вкус. Еще влияет несоблюдение условий хранения - высокая температура на складе или длительное нахождение на свету, в том числе под искусственным освещением, из-за чего срок хранения масла, особенно рафинированного, сокращается.

ВАЖНО

Ищите масло в темных местах

Выбирая подсолнечное масло в магазине, необходимо обратить внимание на то, в каком месте оно хранится: под воздействием любого света состав масла быстро портится, и оно теряет свои полезные свойства. Чем темнее витрина, на которой в магазине стоит масло, тем лучше. Поэтому рекомендуется выбирать продукт из дальнего ряда, заглянув в глубину полки: так имеется больше шансов получить «незасвеченный» продукт.

4. Чистое и светлое.

Помутневшее масло – признак испорченности рафинированного продукта, от такой покупки лучше отказаться. При этом не стоит пугаться небольшого осадка в нерафинированном масле – это полезные для организма фосфолипиды, которые содержатся во всех клетках и омолаживают их. Они не вырабатываются организмом и поступают только с пищей.

Хорошее рафинированное масло чаще всего светлое. Считается, что чем светлее рафинированное масло, тем оно больше очищено. Но нерафинированное подсолнечное масло имеет более темный цвет, и в этом случае на глаз определить качество продукции становится сложно.

КСТАТИ

Храните правильно

Дома уберите бутылку масла в темное прохладное место (например, в холодильник). Оптимальная температура хранения подсолнечного масла – от +5 до +20 °С. Не забудьте посмотреть и срок хранения продукта. У нерафинированного масла срок хранения всего несколько месяцев, причем вскрытую бутылку лучше всего употребить в течение 4–5 недель. Дольше всего хранится рафинированное масло – до 18 месяцев.