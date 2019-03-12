Новые кварталы Москвы: На ЗИЛе - скульптура высотой с пятиэтажку, рядом с Кутузовским проспектом - «парящий» дом

В столице продолжается реконструкция заброшенных промзон. Первыми в ближайшие годы изменятся районы ЗИЛа, Тушинского аэродрома, металлургического гиганта «Серп и молот» и зеркального комбината около метро «Ботанический сад». В большинстве проектов архитекторы предлагают украсить эти места необычными постройками и арт-конструкциями. Мы узнали, что и где появится.

АПАРТАМЕНТЫ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ

Бадаевский пивоваренный завод между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко превращается в жилой квартал. Отсюда вдоль Москвы-реки протянется новый пешеходный маршрут - от гостиницы «Украина» до научного объединения имени Хруничева и далее к району Фили. Старинные цеха завода, которые находятся под охраной государства, сохранят и отремонтируют. В них откроются магазины, бары, рестораны, спортивные и детские центры, конференц-центр. Возможно, в одном из обновленных зданий откроется пивоварня. Корпуса, у которых нет статуса памятника архитектуры, снесут. На их месте на площади 4 гектара появится парк с полянами, рощами и пешеходными дорожками, соединяющими бывший завод с Москвой-рекой. Авторы проекта хотят высадить здесь настоящий русский лес. В нем будут также беговые и велосипедные дорожки, игровые комплексы для детей и спортивные площадки.

Бадаевский пивоваренный завод между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко превращается в жилой квартал. Фото: ru.wikipedia.org

Пожалуй, самым удивительным сооружением квартала станет здание на колоннах высотой 35 метров. В нем на крыше разместят виллы с террасами, на верхних этажах - апартаменты, на нижних - просторные квартиры с панорамными окнами. Из «парящего» дома откроются красивые виды на Москву-реку, парк, сталинские высотки, Кутузовский проспект, «Белый дом» и комплекс «Москва-Сити». Жильцы смогут подниматься к себе на скоростных лифтах.

Бадаевский пивоваренный завод между Кутузовским проспектом и набережной Тараса Шевченко превращается в жилой квартал. Фото: stroi.mos.ru

НА БУЛЬВАРЕ ВЫРАСТЕТ МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

В кварталах ЗИЛа уже строятся набережные, парки около воды и жилые дома. Фишкой станет скульптура на бульваре Братьев Весниных. Это будет сверкающая конструкция из зеркальной нержавеющей стали высотой более 20 метров. То есть примерно с пятиэтажку. Вес этого магического кристалла - 11,5 тонны! Серию подобных скульптур под названием Rock Growth («Рост Камней») создает по всему миру известный парижский дизайнер Арик Леви. К примеру, похожая стальная девятиметровая инсталляция стоит в одном из районов Брюсселя. Кристалл для ЗИЛа уже готов и скоро приедет в Москву. Он будет самым большим арт-сооружением в коллекции автора. К скульптуре подведут воду и электричество, чтобы зимой ее можно было обогревать для защиты от снега и льда.

Рядом с Кремлем на Болотной набережной к 2020 году перестроят бывшую ГЭС-2. Фото: ru.wikipedia.org

НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ - ЭЛЕКТРОННАЯ МУЗЫКА

Рядом с Кремлем на Болотной набережной к 2020 году перестроят бывшую ГЭС-2. В ней откроют музей современного искусства. Проект разработали итальянские архитекторы. Историческое здание электростанции, построенное в 1904 - 1907 годах, сохранят. При этом вернут разрушенную в прежние годы остроконечную башню с часами.

Рядом с Кремлем на Болотной набережной к 2020 году перестроят бывшую ГЭС-2. Фото: stroi.mos.ru

В комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. Центральную часть с галереей машинного зала размерами 100 на 13 метров и высотой в 22 метра полностью откроют и застеклят. Здесь разместится главный выставочный променад с экспозициями. Рядом появятся общедоступная библиотека, книжный магазин и кафе и аудитория на 350 мест. В музее можно будет не только любоваться картинами, но и послушать музыку разных жанров - от классической до электронной, побывать на лекции или мастер-классе, попробовать свежую выпечку из местной пекарни.

Около здания высадят рощу из 600 берез. На берегу Москвы-реки обустроят смотровую площадку с огромными скульптурами.