Медведев пообещал использовать нон-стоп все, что было построено к Универсиаде

Во вторник 12 марта в Красноярске закрывается XXIX Всемирная зимняя универсиада. На церемонию закрытия приехал Дмитрий Медведев. Свой день премьер начал с осмотра

спортивного центра «Сопка». Ему показали горнолыжные трассы, трассы для фристайла, хаф-пайп комплекс, спортивные залы и Центр восстановительной медицины.

- В мире нигде такого нет, чтобы в одном месте было столько трасс для различных направлений спорта. Когда есть такой комплекс, есть стимул записываться в секции, - сказал Медведев, заметив, что даже в Сочи горнолыжные трассы размещены не так компактно.

После Универсиады «Сопку» собираются превратить в федеральный тренировочный центр по зимним видам спорта.

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал Медведеву о небывалой популярности керлинга на Универсиаде. По его словам, этим видом спорта заинтересовалась не только молодежь, но и пожилые.

- В зале во время проведения соревнований должна быть тишина, поэтому в федерации по керлингу придумали выдавать зрителям наушники, чтобы слышать комментатора. Даже бабушки говорят, что их очень вставляет, - пошутил красноярский губернатор.

Медведев также посетил Деревню Универсиады (ее организовали на территории Сибирского федерального университета), где встретился с призерами и победителями. Среди них была женская сборная по хоккею, обыгравшая в финале Канаду. Медведев поздравил спортсменок с победой, а они в ответ подарили премьеру клюшку с автографами команды.

- Не совсем под мою руку. Но мы подрежем, если что, - смеясь, оценил клюшку Медведев, а потом признался. - Я сам чуть-чуть встал на коньки, так что поставлю в коллекцию, как минимум.

Заглянул Медведев и в столовую для спортсменов. Там ему рассказали, что самым большим спросом пользуются сибирская рыба и блины, которых ежедневно выпекают не менее 7 тысяч штук. Медведев не отказался от угощения и тоже попробовал блины.

- Нужно, чтобы все, что мы тут сделали, использовалось

нон-стоп. Это очень хорошие спортивные инвестиции, - заявил Медведев, общаясь потом с тренерами и членами сборной.

Премьер пообещал, что власти продолжат вкладывать деньги в развитие детского и юношеского спорта.

Участники Универсиады поинтересовались у Медведева, кто его любимый спортсмен.

- У меня нет одного любимого спортсмена, на которого я молюсь как на икону. Людям моего поколения, конечно, близки имена, которые были звездными в тот период, когда мы росли, взрослели, в университете или школе учились. Не могу не вспомнить наших блестящих хоккеистов того времени - Валерия Харламова того же. Это человек, который является одним из самых уважаемых спортсменов. Но вообще хороших спортсменов у нас очень много, - заметил Медведев.

- А сами вы делаете по утрам зарядку? - спросили спортсмены у Медведева.

- Занимаюсь каждое утро, зарядку делаю. Если у меня получается, это часа полтора где-то: включает разные в себя составляющие - сейчас на велосипеде катаюсь, в зал хожу и плаваю. До поры до времени человек имеет внутренние ресурсы, но в какой- то момент ты понимаешь, что внутренних ресурсов не хватает и нужно себя постоянно как аккумулятор подзаряжать. Поэтому без зарядки невозможно, - признался Медведев.

Одна из спортсменок сменила тему и спросила Медведева, не нарушает ли требования экологии проект строительства на Байкале завода для экспорта воды в Китай.

- Я получаю много обращений по этому поводу в социальных сетях. Я пока не готов сказать, плохой этот проект или хороший. Но я обязательно дам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам, - пообещал Медведев. - Некоторое время назад мне лично довелось принять решение о прекращении деятельности байкальского ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината, - Ред). Это было сложное решение. Поэтому нам тем более сейчас нельзя создать ситуацию, которая бы ухудшила экологическую обстановку вокруг Байкала.