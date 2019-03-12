Путешественники и летчики создали экологический авиаотряд, чтобы очистить Арктику от мусора
Игорь Чапалов путешествует сколько себя помнит, всю жизнь. Он объехал огромный Красноярский край вдоль и поперек - спускался на самодельном катамаране по Енисею, прокладывал неизведанные ранее маршруты к водопадам Восточного Саяна, развозил детские игрушки в самые отдаленные поселки… Доходил до самого северного края Евразии, Таймыра. И увидел там не только потрясающую природу, но и печальный след, оставленный человеком.
- Раньше в Арктике было много полярных станций, которые сейчас стоят заброшенными. Но по тайге, тундре остался разбросан мусор, бочки, в том числе с ГСМ, дизельным топливом. Рядом бегают песцы, ходят белые медведи. Все это нуждается в рекультивации и восстановлении тундрового слоя. А кто этим будет заниматься? Так и возникла идея начать хотя бы малыми силами, силами волонтеров. Тогда может и государство, органы муниципальной власти подтянутся, - говорит руководитель красноярской региональной общественной экологической организации «Природа Сибири», член Русского географического общества, путешественник Игорь Чапалов.
Бухта Эклипс в Карском море, на северном побережье полуострова Таймыр Фото: Игорь Чапалов
- Но поскольку территории огромные, просто так туда не придешь. Так возникла идея вернуть в Арктику малую авиацию, - продолжает Игорь Геннадьевич.
Он нашел единомышленников среди сотрудников Авиаремонтного предприятия “Мотор” из Омска. Так родилась идея экологического авиаотряда “Эклипс”, который бы облетал Арктику на самолетах Ан-2. Проект получил поддержку фонда президентских грантов и летом 2018 года добровольцы приступили к работе. В отряд вошли как пилоты малой авиации из Омска, так и неравнодушные путешественники из Красноярска, Норильска - люди, которые неравнодушны к Арктике.
За 2019 год добровольцы планируют собрать 25 тонн отходов, а также провести авиамониторинг и аэросъемку Фото: Игорь Чапалов
В 2018 году отряд завез в Диксон авиатопливо, плоты и лодочные моторы, создал склад оборудования, построил теплый шатер. За 2019 год добровольцы планируют собрать 25 тонн отходов, а также провести авиамониторинг и аэросъемку - чтобы понимать объемы будущей работы. Бочки и другие отходы будут собирать по всему Таймыру, резать, а затем вывозить на кораблях на “большую землю” на утилизацию.
За первый приезд добровольцы отряда построили в Диксоне шатер и вывезли 5 тонн металлолома и бытового мусора. Фото: Игорь Чапалов
- Арктические территории огромные, но они очень нуждаются в заботе, - считает Игорь Чапалов. - Хозяйственная деятельность долгие годы была связана здесь только с добычей нефти, газа, золота. Людей осталось мало, поселков мало. Наш авиаотряд в будущем мог бы не только заниматься расчисткой территории, но и взять на себя другие функции - по наблюдению, сохранению биоразнообразия, мы могли бы осуществлять облет заповедных территорий. Сейчас Арктике уделяется большое внимание со стороны государства, разработана концепция развития. Мы могли бы заниматься и туристическим развитием этих территории, где живут моржи, нерпы, тюлени, белые медведи, морские зайцы, песцы, северные олени и многие другие животные.
Еще одна его мечта - создать в Диксоне, самом северном населенном пункте страны, музей под открытым небом. Проект он разрабатывает вместе с некоммерческой организацией “Культура Сибири”.
Поселок Диксон Фото: Игорь Чапалов
- Когда-то здесь, на острове Диксон, проживало 2,5 тысяч человек, еще столько же - в одноименном поселке. Сейчас на самом острове постоянно не живет никто, а в поселке прописаны 400 человек. Из них фактически здесь остались всего 250 жителей. Это мертвый город. Когда я ходил по острову, то понял, что его нужно сохранить - как память, как историко-культурное наследие. Здесь проходили все первые полярные экспедиции: Норденшельд, Нансен, Толь, Прончищев, Лаптев, Челюскин и многие другие. И сейчас остались заброшенными здания штаба морских операций, клуба, аэропорта… Да, туристов будет не очень много, но для нас важно сохранить память об этих местах, - уверен путешественник.
Игорь Чапалов путешествует сколько себя помнит, всю жизнь. Фото: из личного архива
Он признается - к Арктике его притягивает не только ее удивительная, неповторимая дикая природа, но и полная трудностей история покорения Севера.
- Когда читаешь полярную литературу - о Надсоне, Амудсене, Толле, Норденшельде, Прончищеве - о том, как эти территории открывались, как тяжело они давались России, то начинаешь понимать, сколько экспедиций погибло при освоении Севера. И не можешь оставаться равнодушным. Тогда люди шли в неизвестность, без связи, оборудования. Они не знали, через сколько лет вернутся. Например, во времена Великой Северной экспедиции, чтобы попасть из Петербурга в Якутск требовалось три года. И задаешься вопросом - а почему мы, современники ничего не можем сделать для Арктики? Это невыразимое чувство, когда ты вслед за первооткрывателями проходишь этот путь.
Экологический авиаотряд "Эклипс". Проект реализуется при поддержки Фонда президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU