Путешественники и летчики создали экологический авиаотряд, чтобы очистить Арктику от мусора

Игорь Чапалов путешествует сколько себя помнит, всю жизнь. Он объехал огромный Красноярский край вдоль и поперек - спускался на самодельном катамаране по Енисею, прокладывал неизведанные ранее маршруты к водопадам Восточного Саяна, развозил детские игрушки в самые отдаленные поселки… Доходил до самого северного края Евразии, Таймыра. И увидел там не только потрясающую природу, но и печальный след, оставленный человеком.

- Раньше в Арктике было много полярных станций, которые сейчас стоят заброшенными. Но по тайге, тундре остался разбросан мусор, бочки, в том числе с ГСМ, дизельным топливом. Рядом бегают песцы, ходят белые медведи. Все это нуждается в рекультивации и восстановлении тундрового слоя. А кто этим будет заниматься? Так и возникла идея начать хотя бы малыми силами, силами волонтеров. Тогда может и государство, органы муниципальной власти подтянутся, - говорит руководитель красноярской региональной общественной экологической организации «Природа Сибири», член Русского географического общества, путешественник Игорь Чапалов.

Бухта Эклипс в Карском море, на северном побережье полуострова Таймыр Фото: Игорь Чапалов

- Но поскольку территории огромные, просто так туда не придешь. Так возникла идея вернуть в Арктику малую авиацию, - продолжает Игорь Геннадьевич.

Он нашел единомышленников среди сотрудников Авиаремонтного предприятия “Мотор” из Омска. Так родилась идея экологического авиаотряда “Эклипс”, который бы облетал Арктику на самолетах Ан-2. Проект получил поддержку фонда президентских грантов и летом 2018 года добровольцы приступили к работе. В отряд вошли как пилоты малой авиации из Омска, так и неравнодушные путешественники из Красноярска, Норильска - люди, которые неравнодушны к Арктике.

За 2019 год добровольцы планируют собрать 25 тонн отходов, а также провести авиамониторинг и аэросъемку Фото: Игорь Чапалов

В 2018 году отряд завез в Диксон авиатопливо, плоты и лодочные моторы, создал склад оборудования, построил теплый шатер. За 2019 год добровольцы планируют собрать 25 тонн отходов, а также провести авиамониторинг и аэросъемку - чтобы понимать объемы будущей работы. Бочки и другие отходы будут собирать по всему Таймыру, резать, а затем вывозить на кораблях на “большую землю” на утилизацию.

За первый приезд добровольцы отряда построили в Диксоне шатер и вывезли 5 тонн металлолома и бытового мусора. Фото: Игорь Чапалов

- Арктические территории огромные, но они очень нуждаются в заботе, - считает Игорь Чапалов. - Хозяйственная деятельность долгие годы была связана здесь только с добычей нефти, газа, золота. Людей осталось мало, поселков мало. Наш авиаотряд в будущем мог бы не только заниматься расчисткой территории, но и взять на себя другие функции - по наблюдению, сохранению биоразнообразия, мы могли бы осуществлять облет заповедных территорий. Сейчас Арктике уделяется большое внимание со стороны государства, разработана концепция развития. Мы могли бы заниматься и туристическим развитием этих территории, где живут моржи, нерпы, тюлени, белые медведи, морские зайцы, песцы, северные олени и многие другие животные.

Еще одна его мечта - создать в Диксоне, самом северном населенном пункте страны, музей под открытым небом. Проект он разрабатывает вместе с некоммерческой организацией “Культура Сибири”.

Поселок Диксон Фото: Игорь Чапалов

- Когда-то здесь, на острове Диксон, проживало 2,5 тысяч человек, еще столько же - в одноименном поселке. Сейчас на самом острове постоянно не живет никто, а в поселке прописаны 400 человек. Из них фактически здесь остались всего 250 жителей. Это мертвый город. Когда я ходил по острову, то понял, что его нужно сохранить - как память, как историко-культурное наследие. Здесь проходили все первые полярные экспедиции: Норденшельд, Нансен, Толь, Прончищев, Лаптев, Челюскин и многие другие. И сейчас остались заброшенными здания штаба морских операций, клуба, аэропорта… Да, туристов будет не очень много, но для нас важно сохранить память об этих местах, - уверен путешественник.

Игорь Чапалов путешествует сколько себя помнит, всю жизнь. Фото: из личного архива

Он признается - к Арктике его притягивает не только ее удивительная, неповторимая дикая природа, но и полная трудностей история покорения Севера.

- Когда читаешь полярную литературу - о Надсоне, Амудсене, Толле, Норденшельде, Прончищеве - о том, как эти территории открывались, как тяжело они давались России, то начинаешь понимать, сколько экспедиций погибло при освоении Севера. И не можешь оставаться равнодушным. Тогда люди шли в неизвестность, без связи, оборудования. Они не знали, через сколько лет вернутся. Например, во времена Великой Северной экспедиции, чтобы попасть из Петербурга в Якутск требовалось три года. И задаешься вопросом - а почему мы, современники ничего не можем сделать для Арктики? Это невыразимое чувство, когда ты вслед за первооткрывателями проходишь этот путь.