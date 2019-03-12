98 процентов торгов «Аэрофлот» проводит на площадке «Сбербанк-АСТ»

12 марта «Аэрофлот» подвел итоги сотрудничества с электронной торговой площадкой (ЭТП) «Сбербанк-АСТ» за 2018 год. Авиаперевозчик считает, что в прошедшем году взаимодействие компаний перешло на качественно новый, беспрецедентный уровень. Более 4 000 лотов и 98% всех конкурентных процедур в электронной форме «Аэрофлот» провел именно на площадке «Сбербанк-АСТ», которая является частью экосистемы Сбербанка.

При выборе ЭТП авиакомпания прежде всего учитывала надежность оператора, а также готовность к оперативной доработке сервиса под нужды ПАО «Аэрофлот» и специфику авиационной индустрии.

- «Аэрофлот» придает большое значение открытости, прозрачности и доступности участия в закупках для широкого круга поставщиков, - отметил заместитель гендиректора авиакомпании по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. - Благодаря неуклонному соблюдению основополагающих принципов закупочной деятельности и применению новых тактик при осуществлении закупок Аэрофлот в 2018 году достиг беспрецедентной экономии, что позволило компании выполнить задачу по оптимизации расходов. Мы высоко ценим готовность коллег конструктивно реагировать на наши потребности, в том числе осуществлять оперативные доработки системы, продиктованные спецификой авиабизнеса».

- Стоит отметить, что Аэрофлот проводит существенную работу по повышению эффективности и качества своих закупок, - отметил генеральный директор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев. - Совместная работа позволила применить накопленные компетенции нашей площадки в целях дальнейшего совершенствования закупочной деятельности нашего клиента. Благодаря сотрудничеству с ПАО «Аэрофлот», мы настроили дополнительный функционал под задачи компании, что позволило впоследствии предлагать нашим заказчикам расширенный функционал и увеличить базу контрагентов.

Совместная цель компаний – повышать показатели конкурентности, эффективности и открытости электронных торгов.