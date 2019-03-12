«Роснефть» об обвинениях госсекретаря США Помпео: «Мы будем защищать свои права в соответствии с нормами международного законодательства»

Во вторник, 12 марта, Государственный секретарь США Майкл Помпео сделал громкое заявление:

- Российские компании продолжают пытаться помогать режиму Мадуро обналичить золотые запасы страны, еще больше растрачивая активы венесуэльского народа, активы, которые тому понадобятся, чтобы отстроить свое будущее. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» продолжает закупать сырую нефть у PDVSA - венесуэльской государственной нефтяной компании, бросая вызов санкциям США.

При этом в российской компании слова американского чиновника вызвали лишь удивление «беспочвенными обвинениями» в адрес «Роснефти».

- ПАО «НК «Роснефть» не занимается политикой, а осуществляет исключительно коммерческую деятельность в интересах всех своих акционеров. Деятельность «Роснефти» в Венесуэле связана с реализацией добычных проектов и поставками нефти и осуществляется в соответствии с международным правом и действующими рыночными контрактами, заключенными задолго до введения США односторонних санкционных ограничений, - подчеркивают в компании.

Стоит отметить, что «Роснефть» работает на территории 26 государств, соблюдая при этом все нормы международного и национального законодательства стран присутствия. При этом аналитики сходятся во мнении, что действия США в отношении энергетического сектора Венесуэлы призваны ограничить поставки из страны в Индию и Китай. Это создаст преимущества конкретным участникам рынка, связанным с действующей администрацией Соединенных Штатов.

- Речь идет о выгоде конкретных физических лиц, входящих в правительство, - уверен член комитета Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. - Нефть, которая добывается в Венесуэле поставляется в Индию. Завод в Вадинаре, который принадлежит на 49% «Роснефти», но этот завод очень хотела бы купить Саудовская Аравия. Поэтому в данном случае Помпео лоббирует интересы Саудовской Аравии, то есть сателлитов Соединенных штатов.

Эксперты обрисовывают простую и понятную схему действий американской администрации.

- Нефтяные богатства Венесуэлы в свое время осваивали американцы, а они люди рациональные, и в отличие от Советского Союза не занимались развитием производительных сил Венесуэлы, разместив нефтепереработку либо на своей территории, либо в Тринидаде, - отмечает экономист Михаил Делягин. - Недавно эта схема начала ломаться. «Роснефть» вошла в капитал огромного индийского НПЗ в Вадинаре: тяжелая венесуэльская нефть начала перерабатываться там, нефтепродукты стали поступать на быстро растущий индийский рынок – один из самых привлекательных в мире.

Для американцев это было неприемлемо, так как Венесуэла получила возможность хозяйственной и коммерческой независимости – и это одна из причин антимадуровской истерии и причина спешки американцев, которые стараются максимально быстро сменить режим в Каракасе.

При этом от политики администрации Трампа в Венесуэле страдают не только российские компании.

- Прямой ущерб от введения санкций понесли прежде всего американские компании - лидеры нефтяной отрасли США, такие как Шеврон, Эксон Мобил, Шлюмберже, Халибертон, Бейкер Хьюз, Везерфорд, Коноко Филиппс. Речь идет о вмешательстве в хозяйственную деятельность компаний на территории суверенных государств и нарушении международного принципа защиты инвестиций, - говорится в официальном заявлении «Роснефти». - Мы оценим последствия сделанных официальными лицами США заявлений и, в случае выявления ущерба, обратимся за защитой своих прав в соответствии с нормами международного законодательства.

ДОСЛОВНО

Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти»:

- Во-первых, это абсолютно голословные обвинения, потому что компания осуществляет всю деятельность на основании контрактов, подписанных задолго до того, как были введены эти незаконные санкции. Поставки нефти осуществляются в счет предоплаты, которую компания осуществила опять же по контрактам, заключенным задолго до санкций. Это чисто формальная часть с точки зрения американской юрисдикции. С точки зрения самой американской политики, мы даже не будем здесь говорить об идее распространения демократии, мы будем говорить о том, что Трамп говорит совершенно открыто, это проталкивание любой ценой американских интересов и американской позиции. Но следующий слой — это уже борьба за рынки, за доминирование, за определенную конъюнктуру, за ресурсную базу. Понятно, что Венесуэла здесь — это премиальная страна. А если еще глубже копнуть, то мы увидим интересы совершенно конкретных групп, причем в ущерб, вполне возможно, другим, в том числе американским компаниям. То есть это циничное коммерческое лоббирование и политика как инструмент реализации этих лоббистских интересов. Независимые аналитики (это консенсусное мнение) видят в политике санкций, например, целенаправленное ограничение потоков нефти в отношении Индии и Китая, которые позволят отдельным американским игрокам в силу изменившейся конъюнктуры вытеснить других конкурентов с этих рынков, например.