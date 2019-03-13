Одноэтажная Россия проигрывает высотным «муравейникам»

Мой приятель Федя хочет жить в собственном доме. Это не то чтобы романтическая мечта горожанина-хипстера. Как и многие сегодняшние жители мегаполисов, Федя вырос в небольшом поселке, что такое свой дом - представляет. А к городским бетонным джунглям так и не привык. А еще появились дети, и врачи пугают, что надо их срочно вывозить на свежий воздух, а то аллергиками вырастут.

Федя как раз относится к той категории граждан, о которой говорил в недавнем Послании Федеральному собранию Владимир Путин, - семьям надо предоставить возможность строить свой дом на своей земле. В Фединой семье двое детей, возможно, будет и третий.

А вот со своим домом пока тяжело. Федя уже перебрал кучу вариантов, но так и не подобрал подходящий. Друзья подшучивают - езжай на Дальний Восток, пока там гектары бесплатно раздают. Но Федя так далеко ехать не хочет. Его бы устроило дальнее Подмосковье либо какая-нибудь из соседних со столицей областей. Но…

Проблема 1

Земля

Россия - вроде бы страна бескрайняя. Отъезжаешь километров 80 - 100 от Москвы - заросшие поля налево, бурьян направо. Приводи в порядок - и стройся. Но не все так просто. По закону абы где свой дом построить нельзя - категория земли и ее назначение должны предполагать строительство там именно индивидуального жилого дома для постоянного проживания (см. «Справку «КП»).

Найти подходящую землю под свой дом, как правило, можно двумя путями. Первый - купить участок под застройку в будущем малоэтажном поселке. С подрядом (это когда ты заключаешь договор с определенным застройщиком, который возведет тебе дом) или без подряда (строишься сам, нанимаешь кого хочешь). Второй - искать землю в черте уже сложившегося населенного пункта или садового товарищества (там теперь тоже можно строить дома с «пропиской»).

- Смотрел я эти участки, - жалуется Федя. - С подрядом - это надо раскошеливаться на дорогой коттедж, мне такое не нужно. А без подряда и садовые участки, как правило, расположены в неудобных местах, без нормальных дорог и коммуникаций... Риэлторы рассказывают, что нынче на рынке кризис, предложение участков огромное. А толку?

Проблема 2

- Те, кто сейчас хочет свой дом, желают, чтобы туда была подведена вода, был газ, отопление через АГВ (газовый котел), была бы канализация. Ваш Федя не поедет в деревенский дом с печкой, водой в колодце и туалетом на улице. Хотя таких предложений, и недалеко от Москвы, сейчас много, - констатирует Елена Иванкина, декан факультета экономики недвижимости Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС). - А обеспечивающие комфорт коммуникации, если подводить их самостоятельно, очень сильно увеличивают стоимость дома - в среднем на треть.

По словам эксперта, хорошо помогают программы компенсации этих затрат из средств федерального и регионального бюджетов. У нас такое практикуется в рамках программы «Дальневосточный гектар». Что касается остальных регионов, то...

- Главная проблема вашего Феди - не земля, а деньги, - подытоживает Елена Иванкина.

Проблема 3

Хотите ипотеку - покупайте квартиру

Даже при среднемосковской зарплате без ссуды строительство нормального дома - так, чтобы оно не заняло десятилетие, - не потянуть. Под будущую стройку Федору предлагают взять потребительский кредит. Эдак под 15 - 17% годовых. Ипотеку под квартиру в новостройке ему же готовы дать под 10%. Обидно.

- Кредитование индивидуального строительства - это для банков большие риски, - поясняет Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риэлторов. - Одно дело - многоэтажка, где потенциальных заемщиков много и строительством занимается профильная компания. Совсем другое - когда дом себе строит человек, который, вполне вероятно, не понимает всех нюансов, связанных с затратами, не знает, как контролировать строителей. Да и не всегда имеет грамотный проект.

Очевидно, что, как и говорил недавно в Послании Федеральному собранию президент, для финансирования индивидуального строительства надо разработать какие-то особые программы. Но пока непонятно даже то, в какую сторону власти думать собираются.

Проблема 4

А школа?

Один мой знакомый переехал жить в экопоселение в Псковской области. Есть нынче такое модное поветрие. Прожив несколько лет на природе, теперь подумывает о возвращении в столицу. Нет, деревенская жизнь не разочаровала. Дом построили, газ подвели - скинулись всем поселением. Даже с работой все хорошо. Приятель - программист и работает на столичную фирму на удаленке. Но скоро придется думать о том, где будут учиться дети. Школа есть километрах в десяти. Но знакомство с местным преподавательским составом привело бывших москвичей-интеллигентов в шок: ребенок же неучем вырастет! Рассматривали вариант домашнего образования. Он хорош для начальной школы, пока обучать дитятю можно собственными силами. А что дальше?

К слову, хорошо еще, что в поселении собралась молодежь и не слишком часто требуется серьезная медпомощь (лечиться и рожать в основном ездят в областной центр).

Если с инженерными коммуникациями при наличии денег решить вопрос еще как-то можно, то с социальной инфраструктурой - гораздо хуже. Когда к своему дому на своей земле эта самая инфраструктура прилагается на уровне «деревня все стерпит», какая здравомыслящая семья на это пойдет?

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

СПРАВКА «КП»

Где можно законно построить свой дом?

- Земля под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В первую очередь именно эти участки и предназначены для строительства гражданами себе домов. На практике «рыночная» схема попадания такого участка в руки гражданина следующая. Земля выделяется компании, которая занимается малоэтажным строительством, а уже она «выкидывает» участки на рынок. То есть зачастую просто перепродает.

- Под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). Подразумевает дом для постоянного проживания плюс участок, где что-то сажается и разводится всякая живность. Как правило, такие участки встречаются в черте сельских населенных пунктов.

- Для садоводства. С января 2019 года там разрешается строить индивидуальные жилые дома и оформлять прописку. Порядок строительства в садоводствах теперь такой же, как и для ИЖС и ЛПХ. Надо сначала послать местным властям (это делается через многофункциональный центр - МФЦ) уведомление о начале строительства. А затем о его завершении.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Индивидуальных домов в России вроде бы строится не так уж мало. 43% от появившихся в 2018 году новых квадратных метров - это именно ИЖС. Но если посмотреть статистику повнимательнее, можно увидеть: большая часть собственных домов строится либо в теплых южных регионах, либо там, где больше ничего вообще не строится и людям ничего не остается, как решать свой жилищный вопрос методом «сам себе строитель».

Может, так и надо? Эксперты в большинстве своем с этим не согласны. Население России слишком сконцентрировано в десятке крупнейших городов. А это лишает огромные территории будущего. Нерационально как-то.

При этом и крупнейшие российские мегаполисы развивать уже проблематично. Там просто нет места для того, чтобы обеспечить всем туда понаехавшим комфортную жизнь - с нормальными зелеными дворами, достаточным количеством парковок и т. п.

Власти уже спохватились, что надо что-то делать с Дальним Востоком, иначе огромные безлюдные территории по соседству с перенаселенным Китаем будут создавать проблемы, в том числе и связанные с национальной безопасностью.

От многих уже слышала вопрос: почему нельзя сделать такие же программы для Центральной России? Ведь в сердце страны - между Москвой и Питером - целые районы в полном запустении. И желающих туда переехать из мегаполисов-муравейников будет куда больше, чем на другой конец страны. Эксперты разводят руками.