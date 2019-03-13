2019-03-12T20:04:02+03:00
Гороскоп

Какой вы гений по знаку зодиака

У всех нас есть свой покровитель из числа великих людей. И вовсе не обязательно, что гений сам принадлежит к этому же знаку зодиака. Скорее великие люди - это символ. Согласны?
Елизавета НЕБЕСНАЯ
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Никола Тесла. Фото: wikipedia.orgНикола Тесла. Фото: wikipedia.org
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Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Лев Толстой

Лев Толстой. Фото: wikipedia.org

Лев Толстой. Фото: wikipedia.org

Овнов отличает весьма основательный подход к делу. Овен - человек слова. Сказал - сделал. Он не витает в облаках, а твердо стоит на земле. Старается стать полезным. Для него это почти физическая необходимость! Не сделал ничего полезного, считай, день прошел даром. Часто это личность, живущая по правилам. Но имейте в виду: Овен может быть обидчивым. Критиковать его следует только по делу и очень аккуратно.

Телец (с 21 апреля по 21 мая)

Иван Кулибин

Иван Кулибин. Фото: wikipedia.org

Иван Кулибин. Фото: wikipedia.org

Русский механик обогатил мир немалым количеством изобретений. Тельцы подобно «нижегородскому Архимеду» придумывают, творят, воплощают. Они буквально из ерунды могут сделать конфету. Над тем, что им по душе, способны корпеть дни и ночи напролет, зачастую даже не требуя вознаграждения. А еще Тельцы умеют находить выход из самых запутанных ситуаций. В такие моменты их отличают особая ясность ума и логика.

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

Александр Пушкин

Александр Пушкин. Фото: wikipedia.org

Александр Пушкин. Фото: wikipedia.org

Ай да Близнецы! Ай да молодцы! Успеха могут достичь совсем не в том деле, которому учились, а совершенно в иной сфере. Им интересен весь мир вокруг. Работают легко, непринужденно, ничего из себя не вымучивая. У них два пути - поймать вдохновение или собраться и сосредоточиться. И то и другое будет сделано талантливо. Близнецы знают, как произвести впечатление на окружающих. Ибо умны и обаятельны.

Рак (с 22 июня по 23 июля)

Никола Тесла

Никола Тесла. Фото: wikipedia.org

Никола Тесла. Фото: wikipedia.org

Ученый с мировым именем обладал незаурядным умом и стремился сделать так, чтобы результаты его трудов были доступны всем. Вот и Раки способны пробить стену в попытке достичь своей цели. Случается, их идеи воспринимают не слишком серьезно. Но Рак умеет убеждать и в итоге достигает успеха. Обладает очень структурированным мышлением - знает, как выполнить самую сложную задачу.

Интересуется всеми областями жизни и в душе сожалеет, что большинство великих открытий были сделаны до него.

Лев (с 24 июля по 23 августа)

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир. Фото: wikipedia.org

Уильям Шекспир. Фото: wikipedia.org

Перед нами супертворческие натуры. Творчество их распространяется на все сферы жизни. За что бы они ни взялись - будут успешны. Впрочем, Львы вряд ли будут форсировать события, скорее, подождут, пока удача сама придет в руки.

Львы интеллектуальны. Часто любят литературу и сами не прочь пописать - необязательно литературные труды, иногда просто дневник. И то и другое получается увлекательным чтивом.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)

Марк Твен

Марк Твен. Фото: wikipedia.org

Марк Твен. Фото: wikipedia.org

Девы всегда в курсе главных событий и, подобно американскому писателю и журналисту, любят опираться на собственный богатый опыт.

Они зачастую веселы, остроумны и обаятельны. Могут любой день превратить в праздник. Накреативить что-то оригинальное - это к ним!

Не любят, когда посягают на их свободу и пространство. Если вы повели себя по-хамски с Девой, скорее всего, не получите оплеух, но ваше общение сойдет на нет. Обладают большим сердцем и могут оказать помощь совершенно постороннему человеку.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Рафаэль Санти

Рафаэль Санти. Фото: wikipedia.org

Рафаэль Санти. Фото: wikipedia.org

Итальянский живописец и архитектор оставил богатое наследие и с упоением пробовал себя в разных жанрах. Судя по запискам современников, отличался несколько легким отношением к жизни и к женщинам.

Весы живут, стараясь легко относиться ко всему. Они своего рода гении композиции. Кажется, Весы вот-вот опоздают на встречу или на самолет? Нет, это с ними вряд ли случится.

Обладают художественным мышлением и отличной визуальной памятью. Легко ориентируются в пространстве и, как правило, способны запомнить значительные объемы информации.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи. Фото: wikipedia.org

Леонардо да Винчи. Фото: wikipedia.org

Итальянский ученый - ярчайший пример «универсального человека». Скорпионы проявляют подобные черты характера. Они интересуются и искусством, и спортом, и музыкой, и наукой. Что-то изобретают, исследуют, проверяют.

Скорее всего, у них есть какая-то, кажущаяся окружающим совершенно безумной мечта. И, поверьте, это не просто греза. Велика вероятность, что она будет воплощена в жизнь.

Скорпион обожает загадки: как решать, так и загадывать другим.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Владимир Маяковский

Владимир Маяковский. Фото: ТАСС

Владимир Маяковский.Фото: ТАСС

Поэт отличался мятежным нравом и порывистым характером.

Стрельцы - близкие гению Маяковского натуры. В моменты вдохновения преображаются и внутренне, и даже внешне. Они страстные. Если любить - так королеву, проиграть - так миллион. Склонны к азарту и неоправданному риску. Стрельцы не любят жить в застое. Знают, как можно сделать лучше. Не откажутся от помощи, но не будут перекладывать свои обязанности на других: они прекрасно справятся сами.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Сергей Королев

Сергей Королев. Фото: wikipedia.org

Сергей Королев. Фото: wikipedia.org

Только по-хорошему упертый человек мог поверить в то, что в 1961 году первый советский космонавт полетит к звездам.

Козероги обладают потрясающим чутьем. Даже если все вокруг твердят, что их идеи безрассудны, они будут верить в свою звезду. Козероги способны сосредоточиться на своей цели, сделать ее главным в жизни и двигаться к ней уверенной походкой. Многие вокруг поддаются их гипнотическому обаянию и присоединяются к реализации безумной мечты.

Козероги - личности умные, все подвергающие скепсису, достаточно пессимистичные и в то же время умеющие в любой ситуации сохранить лицо.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

Льюис Кэрролл

Льюис Кэрролл. Фото: wikipedia.org

Льюис Кэрролл. Фото: wikipedia.org

Может показаться, что перед нами чересчур вдохновенные, ушедшие в себя личности. Не обольщайтесь, Водолеи в высшей степени разумные, рациональные и наблюдательные люди. От их цепкого взгляда ничто не укроется. Они смотрят и делают выводы. И да, они порой по-своему видят окружающую действительность. А если их что-то не устраивает, способны придумать свой фантастический мир и вполне счастливо существовать в нем. У них сильно развито чувство чести. Водолеи, как правило, всегда платят долги.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Вольфганг Амадей Моцарт

Вольфганг Амадей Моцарт. Фото: wikipedia.org

Вольфганг Амадей Моцарт. Фото: wikipedia.org

Этот музыкант, говорят, отличался таким же легким характером, как и его музыка.

Среди Рыб добряков и легких на подъем людей - большинство. Они видят цель и идут к ней пританцовывая. Увы, они не часто бывают успешны финансово. Но это отнюдь не омрачает их настрой, не подрывает их веру в светлое будущее. Рыбы всю жизнь стараются совершенствоваться, оттачивают свое мастерство и осваивают новые дисциплины. Способны довольствоваться малым, а то и вовсе склонны к аскетизму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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