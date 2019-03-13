Цензура от Телеграмм

Под рубрикой "Служебное уведомление" зарегистрированная в Британии фирма П.Дурова известила их о том, что 10 марта в Москве состоится митинг "в ответ на принимаемый закон об изоляции российского интернета, цель которого – введение в России тотальной цензуры". Якобы "власти планируют отрезать Россию от остального мира, после чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры". Соответственно, Телеграм призвал всех своих подписчиков прийти на этот и аналогичные митинги.

В данном случае мы имеем дело с очевидной манипуляцией и неприкрытым давлением на население – и отнюдь не со стороны Роскомнадзора.

Во-первых, администрация Телеграм, основная задача которой – обеспечивать техническое функционирование сервиса, занялась политической деятельностью. И при этом – попыталась вовлечь в "политику" миллионы людей, совершенно не интересуясь их мнением. Садясь, скажем, в лифт, хотите ли вы услышать от диспетчера агитацию в пользу одной из политических партий? А почему же тогда пользователи Телеграм должны, независимо от их желания, получать такую агитацию, которую выливает на их головы проживающий даже не в России администратор, злоупотребляющий своими техническими возможностями.

Во-вторых, политические призывы П.Дурова основаны на ложных утверждениях и откровенном передергивании фактов. Скажем, пугалка о зловещем "государстве, которое обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения" – это просто манипуляция: любое государство, начиная с Древнего Египта, функционирует на основе изъятых у населения ресурсов – это называется налогами.

А вот утверждение, что закон о суверенном интернете имеет целью "отрезать Россию от остального мира и ввести тотальную цензуру" – это заведомая ложь. Цель принимаемого закона – напротив, обеспечить бесперебойное функционирование интернета в России, даже в тех случаях, если кому-то из-за рубежа вдруг придёт в голову попытаться отрезать нашу страну от глобальной сети.

Разумеется, авторы закона заботились в первую очередь не о свободе пересылки пользователями друг другу фоточек и котиков, а об устойчивости критической инфраструктуры, компьютерное управление которой уязвимо для кибератак через интернет. Что бывает, когда такие меры не были заблаговременно приняты, демонстрирует блэкаут в Венесуэле – при том, что его творцы на североамериканском континенте не особенно-то и отпираются.

А тому, кто не верит в возможность подобных кибератак против России, можно просто напомнить о недавних победных реляциях АНБ США, которое отчиталось о кибер-диверсии против "фабрики троллей".

Причём если те фрики, которые собрались на митинг 10 марта на проспекте Сахарова в Москве, законопроекта не читали, то Павел Дуров (либо его сотрудники) читали наверняка. А значит – администрация Телеграм откровенно врёт, вовлекая ложными посылами легковерных дурачков в выгодную лично П.Дурову политическую деятельность.

Но в чём же может быть Дурову политическая выгода от таких митингов?

Как известно, именно вор громче всех кричит "Держи вора!" – Дурову и его сторонникам, очевидно, очень хочется оставить возможность введения цензуры за собой, ограничивая распространение контента, который не отвечает именно его ценностям.

Этим, например, сейчас вовсю занимается Фейсбук. Этим же занялись участники митинга 10 марта, которые в нарушение закона "О СМИ" не пустили на митинг представителей телеканала RT (а заодно – и RTVI: перепутали по невежеству своему). Наконец, и пуш-уведомление 6 марта – разве это не навязывание всем одной-единственной точки зрения?

В общем, не дай Бог, эти "борцы с цензурой" дорвутся до законодательных рычагов – такую цензуру введут, что и пискнуть не получится.