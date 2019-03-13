2019-03-13T14:51:28+03:00
Общество

Археологи Югры раскрывают секреты истории родного края

Проект "Археологические древности Югры" получил поддержку Фонда президентских грантов
Елена ГУСЕВА
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Работа кипит. Сотрудникам Института археологии Севера помогают студенты и волонтёры Фото предоставлены Институтом археологии СевераРабота кипит. Сотрудникам Института археологии Севера помогают студенты и волонтёры Фото предоставлены Институтом археологии Севера
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Для учёных до сих пор остаётся загадкой, почему на территории современного Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с глубокой древности – начала эпохи голоцена, была высокая численность населения. Местные народы активно разрастались, мало с кем конфликтовали и поддерживали торговые отношения, как с Западом, так и с Востоком. Удивительный мир Югры открывают археологические экспедиции, поддержанные Фондом президентских грантов.

С 2016 года в Ханты-Мансийском автономном округе активно ведётся работа по популяризации знаний о родном крае. Проводятся как небольшие краеведческие викторины, так и масштабные археологические экспедиции. Последние легли в основу проекта «Археологические древности Югры: от начала расселения человека до эпохи Российского государства» автономной некоммерческой организации «Институт археологии Севера», которую уже второй год подряд поддерживает Фонд президентских грантов.

Югра удивляет количеством археологических памятников: более 6 000 объектов. Это притом, что здесь сейчас не самые благоприятные условия для проживания людей. Но так ли было в древности? Узнать причины высокой численности населения Севера Западносибирской равнины в разные времена – стала новой целью югорских учёных. Потому они с большим интересом берутся за исследование на этой территории малоизученных жилых, хозяйственных, промысловых и культовых объектов.

В рамках проекта «Археологические древности Югры…» для исследования были выбраны четыре наиболее значимые точки на карте: городище Каюково-2 (VII тыс. до н.э.), ансамбль Священная кедровая роща (VI-VII вв. н.э.), городище Шеркалы 1 (XI-XVI вв.) и городище Березовское (XVI–XIX вв. н.э.). Выбраны они были неслучайно. Каждое из них рассказывает о своём этапе исторического развития современной Югры. Городище Каюково-2 появилось в период глобального потепления, когда на территории будущего Ханты-Мансийского автономного округа направилось многочисленное население из южных регионов Евразии – Юго-Восточной и Передней Азии, Ближнего Востока.

Находки экспедиции 2018 года на городище Шеркалы 1 Фото предоставлены Институтом археологии Севера

Находки экспедиции 2018 года на городище Шеркалы 1 Фото предоставлены Институтом археологии Севера

Найденные артефакты в погребениях могильника Священной кедровой рощи – золотые и серебряные украшения – поведали о связи населения древней Югры с предками венгров, осуществлявших торговые контакты с Сасанидским Ираном. Городище Шеркалы 1 основано в период вхождения Югры в состав Древнерусского государства, в частности, Новгородской республики, что также подтверждено археологическими находками; а городище Березовское знаменует исторический этап существования региона в составе Русского централизованного государства – в период активного строительства русских городов на территории Югры.

– Издревле Западно-Сибирская равнина была зоной контактов европейского и азиатского населения континента. При этом, судя по находкам, оба типа отлично уживались и взаимодействовали друг с другом. Следов военных конфликтов археологами не обнаружено. Высокая обеспеченность пищевыми ресурсами, коллективные способы охоты, способствующие высокой социализацией древних обществ, стали основой высокой численности населения. Это не просто факты, а уникальная особенность территории, с помощью которого формируется региональная идентичность населения Севера Сибири. Общая история сплачивает народы. Так, благодаря археологическим экспедициям, мы заполняем «белые пятна» в истории родного региона, воссоздаем целостность истории Югры, – говорят сотрудники «Института археологии Севера».

Летом 2018 года ими уже были проведены раскопки городища Шеркалы 1 под руководством югорского археолога Александра Кенига, где находился центр Кодского княжества Русского централизованного государства. В результате работы 17 сотрудников учреждений-организаторов и 49 волонтёров были получена и описана коллекция артефактов. Среди них бусы, топоры, стеклянные браслеты, ключи от замков и так далее – такие же, как использовали в XII – XV веках жители Великого Новгорода. Это свидетельствует о тесных контактах новгородцев с жителями Югры.

Ситуационный план расположения городища Шеркалы 1 Фото предоставлены Институтом археологии Севера

Ситуационный план расположения городища Шеркалы 1 Фото предоставлены Институтом археологии Севера

По словам сотрудников АНО «Института археологии Севера», культурный слой городища Шеркалы 1 достигает порядка двух метров замороженных отложений. Это удача для археологов, так как это обстоятельство позволило сохранить множество ценных предметов из органических материалов. В 2019 году будут организованы полевые исследования – под руководством югорских археологов Олега Кардаша и Георгия Визгалова – в трёх оставшихся из названных выше объектов: Каюково-2, Священная кедровая роща и Березовское городище. Ученые ждут не только подтверждения своих гипотез, но и новых интересных открытий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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