Суд в Воронеже дал три года колонии рецидивисту с Украины

22-летний рецидивист с Украины по имени Микола не скоро сможет вернуться на родину - Павловский суд Воронежской области приговорил его к 3 годам колонии строго режима.

"Инцидент произошел в селе Воронцовка в августе 2018 года. Молодой человек с Украины был осужден на общественные работы: должен был косить камыш на краю села. Парень договорился с сельчанином, чтобы тот за вознаграждение выполнил его работу. Но местный житель все деньги потратил, а камыш не выкосил. Осужденный потребовал в качестве компенсации 5 тысяч рублей и сексуальные услуги его сожительницы с умственной отсталостью", - сообщает из зала суда "РИА Воронеж".

Сельчанин условия Миколы принял. И тот изнасиловал его сожительницу. После первого свидания молодой человек заявил умалишенной женщине, что теперь будет приходить к ней каждый день. Сельчанка рассказала соседкам как она собралась строить свою любовь, а те поспешили заявить о любвеобильном иностранце в полицию.

На допросе рецидивист признал связь, но стал настаивать, что женщина встречалась с ним добровольно.

"Свою вину он признал под тяжестью улик и был осужден за насильственные действия сексуального характера, а также к штрафу за моральный ущерб в 50 тысяч рублей", - отмечает источник.

В материалах суда говорится, что ранее Микола уже был судим в России за кражи и угрозы убийством.