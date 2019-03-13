2019-03-13T18:21:57+03:00
Происшествия

Суд в Воронеже дал три года колонии рецидивисту с Украины

В послужном списке иностранного гостя кражи, угрозы убийством и изнасилование умственно отсталой
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В материалах суда говорится, что ранее Микола уже был судим в России за кражи и угрозы убийствомВ материалах суда говорится, что ранее Микола уже был судим в России за кражи и угрозы убийствомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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22-летний рецидивист с Украины по имени Микола не скоро сможет вернуться на родину - Павловский суд Воронежской области приговорил его к 3 годам колонии строго режима.

"Инцидент произошел в селе Воронцовка в августе 2018 года. Молодой человек с Украины был осужден на общественные работы: должен был косить камыш на краю села. Парень договорился с сельчанином, чтобы тот за вознаграждение выполнил его работу. Но местный житель все деньги потратил, а камыш не выкосил. Осужденный потребовал в качестве компенсации 5 тысяч рублей и сексуальные услуги его сожительницы с умственной отсталостью", - сообщает из зала суда "РИА Воронеж".

Сельчанин условия Миколы принял. И тот изнасиловал его сожительницу. После первого свидания молодой человек заявил умалишенной женщине, что теперь будет приходить к ней каждый день. Сельчанка рассказала соседкам как она собралась строить свою любовь, а те поспешили заявить о любвеобильном иностранце в полицию.

На допросе рецидивист признал связь, но стал настаивать, что женщина встречалась с ним добровольно.

"Свою вину он признал под тяжестью улик и был осужден за насильственные действия сексуального характера, а также к штрафу за моральный ущерб в 50 тысяч рублей", - отмечает источник.

В материалах суда говорится, что ранее Микола уже был судим в России за кражи и угрозы убийством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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