«Мертвые души»: как это делается сегодня

Сотрудники ритуальной фирмы «Паритет-Плюс» и фельдшеры станции «Скорой» в Балашихе работали в тандеме. Настолько тесном, что брали их вместе. Лавочку, которая наживалась на чужом горе, на днях прикрыла полиция. Против фельдшеров возбудили уголовное дело за «превышение должностных полномочий» - максимальный срок до 5 лет лишения свободы.

ЗАРАБАТЫВАЛИ НА ГОРЕ

В списке подозреваемых семь фельдшеров по приему вызовов. За гонорар они подрабатывали в ритуальном агентстве. Именно они первыми узнавали об умерших (родственники обязаны сообщить о смерти по телефону 112). По инструкции, получив такое сообщение, надо сразу отправить по адресу бригаду «Скорой» - зафиксировать факт смерти. Но куда спешить, когда пациент уже мертв? Прежде чем оформить вызов, адрес и ФИО покойника фельдшеры передавали агентам ритуальной службы. Особо не шифровались, использовали для связи личные мобильники.

Зачастую ритуальщики приезжали быстрее «Скорой». Работали в круглосуточном режиме. Незваных гостей (чаще всего это были крепкие мужчины слегка за 30) убитые горем люди встречали в растерянности. На это и был расчет. Многие бумаги подписывали не глядя.

- Отец, молодой еще мужчина, всего 56 лет было, умер у меня на руках: инсульт. Когда пришел этот агент, я просто подписал все бумаги. Откуда он узнал наш адрес, я не задумался. Деньги считать сил не было. Это потом оказалось, что переплатил ему втрое больше реальной цены. Похороны обошлись в 95 тысяч рублей, - рассказал «КП» житель Балашихи Дмитрий Фенин.

Например, за перевозку тела отца в морг мужчина выложил 10 тысяч рублей. А положено бесплатно.

- Некоторая часть услуг по погребению, которые входили в возмездный договор, согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», предоставляется на безвозмездной основе специализированной службой по вопросам похоронного дела, - рассказала «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

ЗАПИСЫВАЛИ В МЕРТВЕЦЫ ЖИВЫХ

Некоторые клиенты осознавали, что их дурят, уже на следующий день. Но расторгнуть договор было нереально, к тому же агенты сразу забирали паспорт умершего, а без этого документа похороны не организовать.

Такими жесткими методами гробовщики пытались окупить затраты в том числе и на своих агентов-фельдшеров. За каждый адрес те получали 9 тысяч рублей. Дежурили сутки через трое. В одну смену в среднем сообщали 2 - 3 адреса. Нетрудно подсчитать, что зарабатывали медики не меньше 140 тысяч рублей в месяц. Неплохая прибавка к зарплате в 50 - 60 тысяч рублей (сумма официального дохода варьировалась в зависимости от опыта работы и наличия дежурств).

А когда реальных сообщений о смерти было мало, в мертвецы записывали еще живых людей.

- В январе этого года у отца случился третий инфаркт. Я была дома и сразу вызвала «Скорую», - рассказала «КП» жительница Балашихи Татьяна Нестерова. - Папу забрали в больницу. Я решила ехать следом за «Скорой» на своей машине. Пока собиралась, в дверь позвонил мужчина. Солидный такой, в хорошем пальто и классическом костюме. Начал он с соболезнований, а потом стал услуги предлагать, говорил что-то в духе «похороним вашего папу в лучшем виде». У меня ноги подкосились. Думала, что отец в «Скорой» умер. Побежала к машине, даже квартиру не успела запереть, и сразу в больницу поехала. Там меня успокоили: папа жив. А потом врачи объяснили, кто этот джентльмен в костюмчике и что он от меня хотел. Получается, папу моего они заранее похоронили. Думали, если 78 лет и третий инфаркт, все - крышка.

Обращаться в полицию Татьяна не стала. Но и без нее пострадавших в этом уголовном деле хватает.

- На данный момент следствие располагает информацией о том, что сотрудники станции «Скорой помощи», используя свое должностное положение, незаконно распространили сведения о частной жизни не менее 100 граждан, - сообщила Ольга Врадий.

Со следствием никто из семи фельдшеров не сотрудничает. Но улик и так достаточно. Уголовное дело против ритуальщиков пока не возбудили. Однако это вопрос времени. Действия коммерсантов подпадают под весьма серьезную статью «дача взятки должностному лицу».

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Не платите за то, что положено бесплатно!»

Эдуард Рудаков, лидер общественного движения «Ритуал»:

- Стоимость похорон значительно вырастет, если организацией займутся так называемые черные ритуальные агенты. Отличить их просто. Они сами приходят и навязывают свои услуги. При этом многие вообще не знают о бесплатном перечне услуг, который предоставляет государство. Первое, с чем придется иметь дело родственникам умершего, - это морг. Перевозкой тела занимается специальная городская служба. В Москве и Подмосковье эта услуга является бесплатной, а в регионах расценки могут устанавливаться на муниципальном уровне. Вызвать машину должны медики, которые подтвердили факт смерти. Кроме того, согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле», морги обязаны бесплатно хранить тело в течение семи дней. Если же правоохранительным органам приходится искать родственника или законного представителя умершего, то срок увеличивается до 14 дней. Помимо хранения, сотрудники морга обязаны бесплатно обмыть, одеть и вынести тело в траурный зал. Также россияне могут получить пособие на похороны от государства. На федеральном уровне размер составляет 5562 рубля 25 копеек. В Москве эта сумма увеличена за счет местного бюджета до 16 562 рублей. Получить деньги можно в Пенсионном фонде, для этого необходимо иметь при себе справку о смерти и подлинник свидетельства о смерти, а также личные документы.

ИТОГО

Вместе с общественным движением «Ритуал» мы посчитали, сколько примерно стоят похороны в Москве.

- Доставка тела в морг - бесплатно.

- Хранение тела в морге до 7 дней - бесплатно.

- Бальзамирование - 15 - 20 тысяч рублей.

- Проведение похорон (гроб, аренда прощального зала, венки) - 40 - 45 тысяч рублей.

- Копка могилы - 9 тысяч рублей.

- Кремация - 4 - 5 тысяч рублей.

Итого: максимум 74 тысячи рублей. С учетом пособия на похороны (16 562 рубля) - 57 438 рублей.

Откровения ритуального агента, который признался «Комсомолке», как в его конторе продают услуги, которых нет, - здесь.