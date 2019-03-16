Ой, Днiпро, Днiпро – ты все-таки Днепропетровск

Спасибо читателям в Твиттере – натолкнули сегодня на один украинский ресурс в сети Местный. Называется «Днепровская панорама». Очень познавательно посмотреть, чем живут наши соседи, узнав это не от столичных политологов, не от политиков-кандидатов, вешающих лапшу на уши электорату и стремительно избавляющихся от запасов дерьма, накопленных для конкурентов. А вот такое вот чисто региональное издание, в котором и новости, и проблемы – все свое. Напомню лишь, что город, носящий сейчас имя Днiпро (не мотоцикл, река или холодильник, как пишут на одном популярном, но уже российском ресурсе), - это переименованный новыми властями бывший советский Днепропетровск, а еще ранее – Екатеринослав в Российской империи. Итак, что же в центре внимания журналистов города сейчас?

ЖДЕМ В ГОСТИ, ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО

В Петриковском районе Днепропетровской области (ее, в отличие от города, не переименовали -!) в селе Елизаветовка (ведь явно назвали в честь российской императрицы, значит, скоро и деревню переназовут по-новому – прим. авт.) центральная площадь этого поселения получила новое название. Теперь это площадь Елизаветы Второй, королевы Великобритании. Депутаты местного сельсовета приняли такое решение в знак уважения к этой особе. Сообщают, что депутаты сельсовета уже направили в Букингемский дворец приглашение на имя королевы и членов ее семьи с предложением посетить торжественную церемонию. (И, наверное, дать грошей, но это уже мои домыслы. Хотя, разве можно упустить такой удобный случай, если приедет, чай, не обеднеет, миллиардерша же.)

Не исключено, кстати, что депутаты Елизаветовки просто выбрали такой хитрый способ сохранить историческое название своего села. А то нагрянет к ним из Киева директор Института национальной памяти или ставшим в последние годы известным укроисторик с говорящей за себя фамилией Брехуненко, мечтающие «переосновать» Днепр, Одессу и другие города, чтобы они вели свою историю с «домоскальской эры», и скажут: «Елизаветовка? В честь императрицы москалей? Переименовать!» А местные депутаты тут как тут: «А вот вам, выкусите. В честь королевы английской!» И уедут киевские не солоно хлебавши.

Ответа на приглашение из Букингемского дворца в Елизаветовке еще не получали.

КУДА ЕВРОПЕ БЕЗ УКРАИНЫ?

Рубрика «Спорт». Накануне украинские клубы вылетели из розыгрыша футбольных еврокубков. Как, впрочем, и их российские коллеги. Отечественный футбол, можно сказать, это наша общая боль с украинцами. Была, есть, и, похоже, так и будет таковой.

Но поразил заголовок, под которым, собственно, размещена новость о жеребьевке грядущих четвертьфиналов. Зацените сами: «Жеребьевка ¼ Лиги чемпионов: что будет делать Европа без украинских клубов».

Да просто ужас, можно сказать. Спрашивается, кому нужны эти четвертьфиналы, полуфиналы и даже сам финал, если не играют клубы из Украины. Просто вот тьфу и растереть. Можно и не играть дальше, одним словом.

Подача уж больно хороша. Вызывает дивный восторг. Явно унаследована из старого советского анекдота: «В забеге принимали участие спортсмен из США и бегун из СССР. Советский бегун пришел вторым, американец предпоследним».

В ДНЕПРЕ СЕКСА НЕТ! И МОВЫ ТОЖЕ

Вопрос дня и видео опроса горожан на тему: «Хотят ли жители Днепра узаконить секс-индустрию». Вот это, скажу я вам порадовало по-настоящему, от души. И не суть ответов, когда большая часть высказалась против такого нововведения, а один из опрашиваемых, молодой человек, в ответ на уточнение журналистки, что дескать, в развитых европейских странах проституция разрешена, с нескрываемым сарказмом ехидно: «А, цеЕвропа, что ли? Так это не у нас, этом там», - и махнул рукой куда-то в сторону Галичины.

Порадовало по-настоящему другое. Из большого количества опрашиваемых, вопреки все официальной и патриотической пропаганде про мову и невостребованность русского языка, за исключением одного человека, ответившего на вопрос по-украински, все, еще раз – все остальные говорили на русском языке. Прямо в камеру. Несмотря на то, что журналистка ни разу не сбилась с мовы, разговаривая с горожанами. На практически чистом русском языке, даже не на суржике.

Нет, это все-таки не Днепр, и уж, тем более, не Днiпро. Это все же Днепропетровск. Или Екатеринослав. Что, в принципе, почти одно и то же.

P.S. А так в издании все остальное, как там «положено» - Путин «напал», Порошенко «защитил», Донбасс – фу, Россия «вторглась».