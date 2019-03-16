«Лидеры России» проходят финальные испытания

В воскресенье в сочинском парке науки и искусства «Сириус» будут названы имена 100 победителей финала, в котором участвовали 300 конкурсантов.

В первый день финалисты выполняли социальное задание: провели в сочинских школах открытые уроки для старшеклассников, и посадили вместе с ними Аллею лидеров. Во второй день руководители компаний и госструктур высшего уровня проводили для конкурсантов мастер-классы.

- На каждом мастер-классе я осознавала, что мои мысли, ценности сходятся с мыслями и ценностями наставников, - поделилась впечатлениями финалистка из Севастополя Мария Литовко, - Например, когда Сергей Владиленович Кириенко рассказывал про свои жизненные принципы, я для себя отметила, что почти все они схожи с моими. И от этого возникло комфортное ощущение, что я иду правильным путем.

В третий и четвертый день конкурсанты решали нестандартные задачи от наставников «Лидеров России» и выполняли практические задания, взятые из реальной практики компаний - партнеров конкурса. Это чем-то напоминало телеигру «Что? Где? Когда?». Сходство с ней усиливала рассадка команд за круглыми столами и ограниченный ресурс времени. Правда, на поиск решения давалась не одна минута, а час, хотя из-за сложности задания и его явно не хватало.

Отличие же от телеигры было в том, что за столом знатоков доминирует с версиями обычно один. А на «Лидерах России» во время обсуждения, каждый из участников обстоятельно озвучивал свою версию решения задачи. Правда, в эти минуты в зале стоял такой многоголосый шум, что экспертам по оценке приходилось подходить к столам ближе, чтобы услышать конкурсантов.

Конкурсанты решают задачи под пристальным вниманием экспертов. Фото Михаил Гончаров

- Мы оцениваем финалистов по технологии, которая позволяет сравнивать людей с теми критериями, которые существуют для оценки. И в фокус внимания экспертов попадает тот участник, который наиболее полно соответствует заданным критериям, - рассказала ведущий эксперт по оценке Юлия Иванова, подчеркнув, что методология оценки устроена так, что мнение одного эксперта не может сыграть какую-либо роль – оценка формируется по сумме мнений.

В День наставника произошло незапланированное событие, которое, впрочем, только подчеркнуло энтузиазм и увлеченность наставников. Двое из них не попали на встречу со «своими» конкурсантами. Самолет, на котором они летели в Сочи, из-за непогоды посадили в Краснодаре. Но, несмотря ни на что, наставники по телефону дали задание, слушали обсуждение и решение.

- Одно дело, когда тебя оценивают профессиональные оценщики, у которых в этом деле многолетний опыт, другое дело, когда потенциальный работодатель. Может быть, у него не столь четкая и формализованная система критериев и методология оценки, но зато имеется колоссальный жизненный и управленческий опыт, - прокомментировал работу финалистов с наставниками председатель экспертного совета «Лидеров России» Павел Безручко.

В последний день финала его участников ждет спортивное состязание на склонах Роза Хутор. А спустя несколько часов после его завершения состоится церемония объявления победителей.