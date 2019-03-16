Чудо на чемпионате мира по биатлону: Логинов принял этап эстафеты восьмым, а привез "бронзу", обойдя Фуркада

В субботу, 16 марта, на чемпионате мира прошла мужская эстафета 4 по 7,5 километров. И у нас - вторая медаль на этом турнире, бронза. Норвегия одержала победу, преодолев дистанцию гонки за 1 час 12 минут 03,7 секунды, Германия - вторая, проиграв 38,1 секунды. У России - бронза.

Причем, на финише дистанции настоящее чудо устроил на своем этапе лидер нашей команды Александр Логинов. Он принял свой этап на восьмом месте и смог благодаря чистой стрельбе и быстрому ходу приехать четвертым на последнюю стрельбу.

На последнем огневом рубеже "чудили" все, кто был впереди нас. Норвежец Йоханнес Бе, имевший минутный отрыв от 2 места, сделал 3 промаха и закрывал последние мишени доппатронами. Немец спокойно ответил на это, уйдя в гонку следом за рыжим скандинавом. А вот великий Мартен Фуркад на последней стрельбе совершил невероятное. Он заработал аж 2 штрафных круга. А наш Логинов отстрелялся чисто и убежал за бронзовой наградой.

Вот оно, настоящее чудо от нашего лидера - приняв этап восьмым, он в итоге привез сборную ко второй медали этого чемпионата мира. Ранее сам же Логинов был вторым в мужском спринте.

В воскресенье, 17 марта, на чемпионате мира пройдут последние гонки. Мужчины и женщины выйти на масс-старт.