Пиво возьмут на карандаш. На сколько оно подорожает после этого

Министр финансов Антон Силуанов поручил до 1 августа подготовить законопроект, обязывающий торговцев пивоваренной продукцией передавать данные в единую государственную систему учета алкоголя (ЕГАИС). Эта инициатива должна способствовать борьбе с контрафактом.

По мнению старшего аналитика информационно-аналитического центра «Альпари» Анны Бодровой, усиление контроля за реализацией пива приведет к оздоровлению рынка и уходу с него слабых и недобросовестных игроков.

- Изменения должны пойти на пользу и бизнесу и потребителям, если не допустить монополизации рынка крупными производителями, у которых теперь будет больше шансов вытеснить мелких конкурентов. Существует опасность разрастания цен, но в целом такой контроль должен дать рынку стимул к развитию его в более здоровом ключе, - сказала "КП" Анна Бодрова.