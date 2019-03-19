Бизнесмены пожаловались Путину на Минфин

Известные деловые объединения направили письмо президенту с жалобой на Минфин. Ведомство предлагает внести в Налоговый кодекс и сделать обязательными шесть неналоговых платежей: экологический, утилизационный и курортный сборы, а также плату за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам («Платон») и за использование связи.

«Внесение отдельных платежей в НК не только не решает задачу систематизации неналоговых сборов, но и увеличивает давление на бизнес», — цитируют "Известия" обращение к Владимиру Путину со стороны Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Опоры России» и «Деловой России».

Включение сборов в Налоговый кодекс существенно замедлит выход бизнеса из «тени», поскольку создаст дополнительные сложности. Приведет к увеличению отчетности, даст возможность дополнительных проверок и применения санкций вплоть до остановки деятельности фирмы. Более того, предприниматели подчеркивают, что за просрочки по платежам, включенным в НК, предусмотрена и уголовная ответственность. А именно о необходимости ослабления необоснованного давления на бизнес все время говорит президент.

Правда, Минфин параллельно с внесением новых платежей в НК предложил установить 10-летний мораторий на уголовную ответственность за их неуплату. И увеличить сумму недоимки, с которой наступает уголовная ответственность. Но видимо, представители бизнеса считают такие меры недостаточными.

Проблему ответственности за неналоговые платежи предприниматели уже поднимали на мартовском съезде РСПП, в котором участвовал и Владимир Путин. Тогда президент попросил министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова не торопиться с внесением поправок в Налоговый кодекс.