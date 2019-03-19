2019-03-19T19:22:55+03:00
Политика

Путин отправил в Челябинск замминстра энергетики

Президент принял отставку Бориса Дубровского
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, назначив исполняющим обязанности главы региона замминистра энергетики Алексея Текслера.

- Челябинск - ваш родной город, вы его знаете хорошо, - обратился президент к Текслеру во время личной встречи в Кремле. - Вы уже шесть лет работаете заместителем министра, вы знаете, какое предложение я намерен вам сделать - возглавить Челябинскую область. Как вы к этому относитесь? И если да - то что вы видите в качестве приоритетов развития чрезвычано важного региона.

- Я готов возглавить регион, спасибо за доверие, - ответил Текслер. - Это мой родной регион. Как в народе говорят, где родился, там и пригодился. Важно будет заслужить доверие челябинцев, получить их поддержку. Что касается основных задач, в фокусе внимания будут национальные проекты, в том числе экология. Есть экологические проекты в регионе, их надо решать. Социально-экономическое развитие, рост благосостояние жителей, дороги, сельское хозяйство... Регион не только промышленный, но и аграрный. Буду стараться!

КТО ПРИШЕЛ?

ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович родился 19 января 1973 года в Челябинске.

В 1995 году затличием окончил Норильский Индустриальный Институт по специальности "Экономика и управление в металлургии", инженер-экономист.Работал в "Норильском никеле", "Полюсе", в 2008-09 годах был главой администрации Норильска. В 2013 году был назначен на должность заместителя министра энергетики России. Женат, воспитывает сына.

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До выборов исполнять обязанности будет Алексей Текслер, но есть и другие претенденты (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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