2019-03-20T17:44:02+03:00
Звезды

Тайны китайских женщин и особенности гитарного маникюра раскрыл виртуоз-гитарист

Перед началом фестиваля "Виртуозы Гитары" гитарист Артем Дервоед побывал в студии "КП"
Евгения КОРОБКОВА
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Гитарист Артем Дервоед побывал в студии "КП".Гитарист Артем Дервоед побывал в студии "КП".
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В Концерном зале имени Чайковского открывается фестиваль "Виртуозы гитары". Это самый известный гитарный фестиваль, проводится он уже в 14-й раз и попасть на него почте за честь любой музыкант. Четыре концерта пройдут с 20 по 24 марта и мы уже писали о грандиозной премьере, заготовленной на первый день фестиваля.

Впервые прозвучит концерт знаменитого китайского композитора Тан Дуна «Ню Шу: тайные песни женщин». Причем, солировать будет не только гитара, но и микроплёнка.

Помимо мировой премьеры будет звучать старенькое и доброе. Испанский гитарист Пепе Ромеро исполнит концерт "Аранхуэс" для гитары с оркестром. Француз Тибо Гарсия представит Концерт для гитары с оркестром ми минор Фердинандо Карулли. Итальянец Флавио Сала, неоднократный участник смотра, сыграет ряд собственных аранжировок популярных сочинений Майкла Джексона, Эннио Морриконе, Карлоса Сантаны и многих других.

Накануне фестиваля его художественный руководитель Артем Дервоед побывал в студии "Комсомольской правды" и дал интервью.

Гитарист Артём Дервоед: гитара любит хороший маникюр.

Артем – один из самых знаменитых гитаристов в мире. Зарубежная пресса уважительно называет его царем гитары.

В интервью музыкант рассказал, почему играет не на коленке, а на специальной подставке и признался, что крепкие ногти для музыканта очень важны. "Мне повезло, у меня крепкие ногти, но многие гитаристы мучаются, делают силиконовые и идут на всяческие ухищрения", - отметил музыкант.

Многие граждане ассоциируют гитару исключительно с песнями в стиле «как здорово, что все мы здесь", но много лет Дервоед работает над тем, чтобы развеять этот миф:

"С наших концертов многие уходят со словами: ну надо же, не поют. Люди впервые узнают, что на гитаре можно играть такую музыку, которую они раньше не слышали".

Дервоед не боится сказать: гитара - мужской инструмент. Поэтому женщин -гитаристок на его фестивале встретишь нечасто. Впрочем, для некоторых дам строгий гитарист делает исключение и признается, что хотел бы видеть на следующем фестивале хорватскую исполнительницу Анну Видович.

Несмотря на то, что музыкант - лауреат сорока разнообразных гитарных конкурсов, он отмечает, что конкурсная индустрия гитары не развита: "Если бы я играл на фортепиано, и выиграл всего один конкурс Чайковского, как Даниил Трифонов, к примеру, – можно было бы считать, что карьера сделана. Но с гитарой так не бывает. Мировое классическое сообщество до сих пор не признало классическую гитару как равный академический инструмент в той степени, в которой она этого заслуживает".

Фестиваль "Виртуозы гитары" - еще один шаг в деле продвижения инструмента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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