2019-03-21T10:21:25+03:00
Общество

Полицейские со всей России на разных языках прочитали «Я помню чудное мгновение»

МВД запустило всероссийский поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Полицейские предлагают всем желающим присоединиться к флешмобу, который не имеет языковых барьеров!Полицейские предлагают всем желающим присоединиться к флешмобу, который не имеет языковых барьеров!
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В России начался поэтический флешмоб #ПушкинОбъединяет, который в МВД России приурочили ко Всемирному дню поэзии (отмечается 21 марта).

- В год 220-летия со дня рождения великого поэта А.С. Пушкина, сотрудники ведомства из разных регионов прочитали знаменитое стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские предлагают всем желающим присоединиться к флешмобу, который не имеет языковых барьеров! Ведь главная особенность акции в том, что стихотворение А.С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье" нужно продекламировать на своем родном языке.

В МВД России отметили, что в флешмобе уже приняли участие сотрудники органов внутренних дел из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Майкопа, Владикавказа, Якутска, Йошкар-Олы, Улан-Удэ, Чебоксар и Ижевска.

- Стихотворные строки Пушкина звучат на русском, адыгейском, татарском, башкирском, якутском, осетинском, марийском, бурятском, чувашском и удмуртском языках по всей стране, - отметила Ирина Волк.

Полицейские со всей России на разных языках прочитали «Я помню чудное мгновение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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