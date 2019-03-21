2019-03-21T13:42:01+03:00
Экономика

Равнение на Севастополь: Росстат назвал самые трудолюбивые и ленивые регионы страны

Больше всего работают в городе с очень маленькой зарплатой
Михаил ЗУБОВ
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Мужчины, в среднем, работают больше, чем женщины: 38,7 против 35,4 часов в неделюМужчины, в среднем, работают больше, чем женщины: 38,7 против 35,4 часов в неделюФото: Евгения ГУСЕВА
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Самым трудолюбивым в России стал Севастополь. Уровень безработицы там рекордно низок — 0,2%, а фактическая продолжительность рабочей недели — 39 часов. Следом за городом-героем по этому показателю расположились Калмыкия, Воронежская, Владимирская и Ростовская области и Еврейская автономная область. Во всех этих регионах люди работают более 38 часов в неделю.

Аутсайдер по этому показателю — Республика Алтай, где трудовая неделя длится менее 33 часов. В числе отстающих Карелия, Коми, Дагестан и Мурманская область.

Статистики также отметили, что мужчины, в среднем, работают больше, чем женщины: 38,7 против 35,4 часов в неделю.

То, что лидером по трудолюбию оказался именно Севастополь, не удивительно. За пять лет после воссоединения с Россией производство в этом городе и Республике Крым выросло в 2,5 раза, и рабочие руки там востребованы более, чем где-то еще. По уровню средней зарплаты Севастополь пока находится в числе отстающих (менее 30 тысяч рублей в месяц), однако социологи отмечают: если в среднем по России 30% граждан недовольны своей зарплатой, то в этом городе жалуются на трудовой доход только 5%. А в подавляющем большинстве оптимисты, которые отвечают на вопрос о заработке: «на жизнь хватает» и считают, что повышение зарплаты — дело ближайшего будущего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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