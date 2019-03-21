2019-03-21T14:47:35+03:00
Спорт

Что ждет пару Евгения Тарасова - Владимир Морозов после чемпионата мира 2019

Они, бывшие парой не только на льду, но и в жизни, еще в прошлом году разъехались и больше не живут вместе
Константин ИВАНОВСергей КИРИЛЛОВ
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Тарасова и Морозов, бывшие парой не только на льду, но и в жизни, еще в прошлом году разъехались и больше не живут вместеТарасова и Морозов, бывшие парой не только на льду, но и в жизни, еще в прошлом году разъехались и больше не живут вместеФото: REUTERS
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Дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевал «серебро» на чемпионате мира по фигурному катанию. Но возможно, что правильнее сказать - упустили «золото». После короткой программы они шли лидерами, и надеялись на титул, но китайцы Вэньцзин Суй и Цун Хань оказались в итоге выше. Так из рук российской пары «уплыла» очередная победа. И, не исключено, Тарасовой и Морозову скоро опять придется решать, быть ли им вместе на льду, и кто их будет тренировать.

Давно не пара в жизни

Евгения и Владимир и так весь сезон сражаются не столько с соперниками, сколько со слухами о распаде их дуэта. Причины для разговоров банальны. Во-первых Тарасова и Морозов, бывшие парой не только на льду, но и в жизни, еще в прошлом году разъехались и больше не живут вместе. Это известие расстроило их фанатов - «рыжики» смотрелись очень трогательной парой. А главное, все наложилось на не слишком удачные выступления, и в итоге появились обоснованные опасения, что пары больше не будет и на льду.

Полтора месяца назад Евгения постаралась их опровергнуть. «Ну, разошлись в жизни, всякое бывает, - рассказал она. - Но спорт тут при чем? Он хороший партнер, я хорошая партнерша, вместе мы можем побеждать. Зачем нам это все губить?». Но, видимо, после сезона Евгения и Владимир и их тренеры сядут еще раз и обсудят, стоит ли сохранять свой дуэт до Олимпиады-2022. Потому что все вроде бы и неплохо на льду, но не блестяще.

Кому это нужно больше

Интересно смотреть, как себя ведут на людях Морозов и Тарасова. И со стороны кажется, что Евгения больше заинтересована в сохранении партнерства. Это очень стало заметно после произвольной программы на ЧМ. Большую часть сезона ошибалась именно Тарасова, и Владимир смотрел на нее волком. В Японии «накосячил» Морозов, и Женя, кажется, очень трогательно пыталась его поддержать - улыбалась, обнимала, успокаивала... Но ее партнер все равно был суров, как и прежде, когда была виновата Тарасова. И выглядело это странновато.

Но главное, что ошибки были и раньше и сейчас. А уровень китайских соперников так высок, что их можно победить только с чистым катанием. Но большой вопрос, можно ли чисто кататься, если внутри пары остается внутреннее напряжение.

Кто их будет тренировать

А кроме того, Тарасовой и Морозову надо будет понять, кто их будет тренировать дальше. В нынешнем сезоне с ними больше работал Максим Траньков. И даже у него самого нет пока ощущения, что получилось здорово. «Я считаю, что не больно-то я и справился со своей задачей», - бросил фразу Траньков после программ. А потом добавил, что к чемпионате мира пару готовил не он, а Нина Мозер. При этом чуть уколов именитого тренера: «Но мне до этого больше нравилось, как они были физически готовы, они так не помирали на льду, как сегодня». И тут, кажется, тоже есть напряжение в отношениях. Не слишком ли его много для одной пары?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ТАРАСОВА

- Молодцы - выдохнула Татьяна Анатольевна Тарасова, комментировавшая этот прокат. - Два прыжковых элемента Володька сделал не чисто, но они сделаны и даже немного на плюс. Остальные все четвертого уровня. Может, им немного не хватило скорости, но это мое личное мнение.

И я прежде всего рада за Женю, столько увечий, столько травм выпало на ее жизнь, но она каждый раз с честью выходила их этих сложных ситуаций. И я очень рада, что они собрались и пошли на следующий олимпийский цикл.

Вот и на этот раз я боялась, что они заковыряются, но нет, им все удалось...

Я очень рада за их тренеров - Нину Мозер и Максима Транькова. Рада, что Максим из выдающегося спортсмена превращается в заинтересованного, компетентного тренера и в нашей тренерской гвардии скоро будет достойное пополнение.

А китайцы победили без вопросов - они потрясающе выступили. Они редкие, других таких нет - катаются как один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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