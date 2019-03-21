«Ипотечные каникулы» одобрены в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об «ипотечных каникулах». Поручение позаботиться таким образом о заемщиках, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дал президент в недавнем послании Федеральному собранию.

Проект предусматривает льготный период (сроком до полгода) для тех граждан, у которых финансовая ситуация вдруг резко изменилась. В течение него выплаты по ипотеке могут быть либо приостановлены, либо уменьшены.

Теоретически обращаться в свой банк за реструктуризацией кредита, если платить совсем невмоготу, можно было и раньше. Но помогать заемщикам в такой ситуации или нет, и на каких условиях, каждый банк решал сам. Теперь же законопроектом устанавливаются единые для всех кредитных учреждений рамки «ипотечных каникул». В том числе и перечень тех самых трудных жизненных ситуаций, когда можно просить банк о «каникулах» (см. «Важно»).

В процессе обсуждения законопроекта возникла заминка. Дело в том, что его текст к первому чтению предполагал: на «каникулы» смогут рассчитывать только те заемщики, которые заключат ипотечные договора после того, как новый закон вступит в силу. Это не совсем то, что имел в виду президент — в сложной ситуации ведь чаще сейчас оказываются те, кто брал ипотеку еще году в 2012-2013 или даже раньше, исправно платил, но... Законодателям про это напомнили. Как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, ко второму чтению в законопроект будет подготовлена поправка — его действие будет распространяться и на заключенные ранее ипотечные договора.

ВАЖНО

В этих ситуациях можно будет обращаться в банк за «ипотечными каникулами»:

- потеря работы

- получение инвалидности 1 и 2 групп

- потеря кормильца

- временная нетрудоспособность в течение 2 месяцев

- снижение семейного дохода (то есть дохода обоих супругов) более чем на 30%.