2019-03-23T23:13:41+03:00
Общество

Сборная Бразилии по футболу получила Кубок «Девяти ценностей»

Команда была признана самой социально-ответственной из 32 национальных футбольных сборных, которые принимали участие в Чемпионате мира в России
Ольга БОРСКАЯ
Поделиться:
Участники программы "Футбол для дружбы" и представители Бразильской конфедерации футбола на стадионе Драгау Фото: пресс-центр программы "Футбол для дружбы"Участники программы "Футбол для дружбы" и представители Бразильской конфедерации футбола на стадионе Драгау Фото: пресс-центр программы "Футбол для дружбы"
Изменить размер текста:

«Футбол для дружбы» – это Международная детская социальная программа, которая объединяет тысячи любителей этого вида спорта по всему миру. С 2013 года ее реализует «Газпром». Ее участники — мальчики и девочки, в том числе ребята с инвалидностью, а также юные журналисты, освещающие события «Футбола для дружбы».

Главная награда программы - Кубок «Девяти ценностей». Он символизирует дружбу, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победу, традиции и честь. Чтобы получить Кубок, мало быть хорошим футболистом и выигрывать матчи. Награда вручается командам, чьи спортсмены показывают пример неравнодушия и доброты. На Кубок номинируются всемирно известные профессиональные клубы, участвовавшие в благотворительной деятельности, социальных проектах, направленных на благо общества. Победитель выбирается в результате открытого голосования, в котором принимают участие юные спортсмены и юные журналисты из 211 стран.

В этом году Кубок достался сборной Бразилии по футболу. Команда была признана самой социально-ответственной из 32 национальных футбольных сборных, которые принимали участие в Чемпионате мира по футболу в России.

Бразильская Сборная получила Кубок "Девяти ценностей" Фото: материалы пресс-служб

Бразильская Сборная получила Кубок "Девяти ценностей"Фото: материалы пресс-служб

Вручение награды прошло 23 марта 2019 года на стадионе «Драгау» в Порту - перед товарищеским матчем Панама – Бразилия. Во вручении награды приняли участие послы программы «Футбол для дружбы», участники прошлых сезонов - Сван Драм (Франция), Катарина Стерфирта (Португалия), Мигель Боргес (Португалия), Денис Аладьев (Россия).

- Я очень рада, что программа «Футбол для дружбы» дала мне возможность встретиться с представителями сборной и лично вручить им Кубок «Девяти ценностей»! Я считаю, что без следования ключевым общечеловеческим ценностям нельзя стать успешным человеком. Чем больше людей в мире будут говорить, обсуждать и привлекать к ним внимание, тем лучше станет наша жизнь. Кубок «Девяти ценностей» — это символ дружбы, единства и ответственного отношения к обществу, в котором мы живем, для детей со всего мира, – сказала Катарина Стерфирта.

Послы Футбола для Дружбы в Порту Фото: материалы пресс-служб

Послы Футбола для Дружбы в ПортуФото: материалы пресс-служб

В этом году Кубок впервые отправится в Латинскую Америку. Сборная Бразилии по футболу – пятый его обладатель. В числе других победителей такие клубы, как «Барселона» (Испания), «Бавария» (Германия), «Аль-Вахда» (Сирия) и «Реал Мадрид» (Испания).

- Кубок «Девяти ценностей» – это совершенно особый, по-настоящему уникальный трофей, который вручается за приверженность таким ценностям программы, как справедливость, преданность и традиции. Это те ориентиры, которые действительно близки каждому. Их разделяют дети и взрослые со всей планеты, – отметил Генеральный секретарь Бразильской конфедерации футбола Вальтер Фельдман.

Финальные мероприятия Седьмого сезона программы «Футбол для дружбы» пройдут в Мадриде с 28 мая по 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Тепло человеческого сердца: Волонтеры и специалисты в Липецке оказывают паллиативную помощь неизлечимо больным
За пациентами городской больницы №6 ухаживают, помогают решать бытовые вопросы и юридические сложности, гуляют и организуют досуг. А главное - дарят заботу и внимание
15 часов по тундре - ради добра: Якутские автолюбительницы спасают северные села от вымирания
Женщины собирают гуманитарную помощь, проводят консультации и дарят надежду на будущее жителям села Таймылыр, расположенного почти у побережья Северного Ледовитого океана
Новости 24
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ*
В составе экипажа застрявшего у берегов Норвегии парома оказались россияне
Неизвестные атаковали две деревни в Мали и убили 110 человек
На севере Москвы около 800 человек эвакуированы из торгового центра «XL»
Минюст США намерен опубликовать доклад спецпрокурора Мюллера «без купюр»
Сильный пожар произошел в подмосковном автосервисе
На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги
Бойко заявил, что в Москве отстаивал интересы Украины, а не нарушал закон
Пушков назвал смехотворным заявление Помпео о Крыме и Голанах
Мединский спрогнозировал победу Лазарева на «Евровидении - 2019»
Климкин признал упадок в сфере образования на Украине после распада СССР
В Лондоне проходит митинг с требованием провести второй референдум по Brexit
В Крыму ответили на приглашение проголосовать на украинских выборах
Пожар произошел в президентском дворце в столице Судана
В Норвегии с круизного лайнера эвакуировали 1,3 тысячи пассажиров
Суд отменил решение компартии о передаче Грудинину думского мандата